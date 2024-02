Les Territoires du Nord-Ouest reçoivent 36 M$ pour les soins de santé primaire

Les Territoires du Nord-Ouest ont signé deux accords bilatéraux avec Ottawa pour le transfert de plus de 36 millions de dollars afin, entre autres, de recruter du personnel de santé, de développer des programmes de lutte contre les dépendances et de donner aux personnes âgées les moyens de vieillir dans la dignité.

L’annonce a été faite mardi par le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, en compagnie de la ministre de la Santé et des Services sociaux des T.N.-O. , Lesa Semmler, et du député des T.N.-O. , Michael McLeod.

Le premier accord vise le versement de 24 millions de dollars sur trois ans pour améliorer le système de santé des T.N.-O.

Cette somme servira, entre autres, à recruter et à retenir les professionnels de la santé. C’est un investissement important pour recruter et retenir plus de médecins et d’infirmières afin que davantage de gens puissent avoir accès aux soins de santé primaire , a déclaré le ministre Holland.

On a vu notre système [de santé publique] craquer durant la pandémie de COVID-19. [...] Les leaders autochtones nous ont dit durant cette période qu’il y avait des failles. Nous devons être en mesure d'y répondre, et cet argent nous permettra [de le faire] , a ajouté la ministre Semmler.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, Lesa Semmler, signe les deux accords bilatéraux en présence du ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, et du député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod. Photo : Radio-Canada / Travis Burke

Les fonds serviront aussi à créer une équipe territoriale de médecine des dépendances à l’alcool et aux autres substances, comme les opioïdes. Nos communautés sont en difficulté , a mentionné la ministre Semmler.

Nos petites communautés n’ont pas les moyens de lutter contre cette crise des dépendances que l’on voit à travers le pays.

La somme sera aussi utilisée pour améliorer les programmes de santé mentale et de prévention du suicide adaptés sur le plan culturel, une approche primordiale pour la population autochtone, selon Lesa Semmler.

« En ce qui concerne les taux de maladies chroniques, ce sont les résidents autochtones qui souffrent. Quand on pense à un système adapté sur le plan culturel, cela veut dire que les résidents autochtones doivent être à l’aise quand ils accèdent aux soins de santé », a-t-elle dit.

Vieillir dans la dignité

Le deuxième accord, d’un peu plus de 12 millions de dollars étalés sur cinq ans, visera directement les soins des personnes âgées vivant encore à domicile ou étant dans un établissement de soins de longue durée.

C’est un financement essentiel pour s’assurer que ceux qui ont travaillé toute leur vie puissent se permettre de vieillir dans la dignité et dans des lieux adaptés sur le plan culturel, tout en respectant leurs besoins , a ajouté Mark Holland.

Ce montant permettra aussi de recueillir des données sur ces patients, au moyen d'un outil d’évaluation, afin d'améliorer leur prise en charge.

La liste des mesures qui seront financées à même cet accord vise également la création d'un système de prévention et de contrôle des infections plus efficace dans les centres de soins de longue durée.