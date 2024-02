Négociations : la FIQ interpelle les députés de l’Abitibi-Témiscamingue

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) invite les députés de l’Abitibi-Témiscamingue à faire pression sur leur gouvernement. Le syndicat rappelle que contrairement au Front commun, il n’y a toujours aucune entente de principe avec Québec pour ses 1600 membres dans la région.

Plusieurs affiches ont été posées mardi matin et une action symbolique s'est tenue devant le bureau du député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour. Mais le Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l’Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT) interpelle aussi les députés d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, et de Rouyn-Noranda - Témiscamingue, Daniel Bernard.

C’est pour leur faire comprendre qu’ils ont un rôle important à jouer dans cette négociation. On le sait, l’Abitibi-Témiscamingue est dans une situation particulière et on a besoin d’eux pour la faire reconnaître à l’Assemblée nationale. Ils ont la chance de côtoyer [les ministres] Sonia Lebel et Christian Dubé, ils doivent donc faire partie de la solution , soutient Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT.

Auparavant, lorsqu’on avait un député de l’opposition, on était capables de se faire entendre. Depuis les dernières élections, on dirait que l’Abitibi-Témiscamingue est balayée un peu sous le tapis, et pourtant, je peux vous dire que la situation empire au lieu de s’améliorer.

Ouvrir en mode plein écran Le syndicat a placé des collants sur la vitrine du bureau du député Pierre Dufour, au centre-ville de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Les syndicats qui font partie du Front commun ont une entente de principe avec Québec depuis décembre dernier. Leurs 420 000 membres sont appelés à se prononcer sur cette entente depuis quelques semaines.

Améliorer les conditions et les soins

M. Blais souhaite que Québec s’empresse de reprendre les négociations avec son syndicat dans le but d’améliorer rapidement les conditions de travail de ses membres.

On est en phase de négociation, mais pas en négociation active. Donc, on n’est pas en blitz de fin de négociation pour ficeler les derniers détails. On est encore en train d’essayer de s‘entendre sur des choses de base comme les ratios professionnels en soins, l’expertise de nos professionnels aussi qui ne doivent pas être déplacés comme des pions , fait-il observer.

Ouvrir en mode plein écran La FIQ-SISSAT interpelle directement les députés, dont Pierre Dufour en Abitibi-Est. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Selon Jean-Sébastien Blais, de meilleures conditions offertes à ses membres faciliteront le recrutement en Abitibi-Témiscamingue, ce qui permettra d’améliorer les soins offerts à la population.

Malgré le recrutement international, malgré tout ce qui se passe actuellement, on ne voit pas comment on va être en mesure de remplir toutes les promesses que le gouvernement a faites à la population , mentionne-t-il.

Les maisons des aînés devraient ouvrir cette année et on sait que plus de la moitié des postes sont vacants. Il y a aussi les services qui doivent se déployer dans le guichet d’accès de première ligne, où l’on veut doubler la présence, mais on n’a même pas été en mesure de combler les quatre postes d’infirmières cliniciennes. C’est vraiment inquiétant et au final, c’est la population qui va payer le prix, affirme M. Blais.