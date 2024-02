Arielle Beaupré se produit au Festival du Voyageur

Arielle Beaupré participera au Laboratoire Folk de la soirée P'tit rendez-vous du Conseil jeunesse provincial jeudi soir dans la tente Forest.

Originaire du Québec, l’auteure-compositrice-interprète Arielle Beaupré fait de plus en plus sa place sur la scène musicale manitobaine en tant qu’artiste solo et avec sa formation Bush Lotus.

Étudiante au Baccalauréat en musique à l’Université du Manitoba, Arielle Beaupré a commencé à percer sur la scène musicale alors qu’elle travaillait au Goodwill. Ce lieu lui a permis de découvrir une scène musicale vivante et accueillante.

Il y a une grande ouverture d’esprit, le monde est comme : "Ah! tu es musicien, tu fais partie de la famille!"

Elle trouve que, au Manitoba, il semble n’y avoir souvent qu’un degré de séparation entre les gens. C’est d’ailleurs à travers son conjoint qu’Arielle Beaupré a fait la connaissance de celui qui enregistrera son premier simple (pas encore paru) et son premier EP, Floating Kitestrings, lancé en août 2023.

Ici, lorsque tu rencontres une personne, on dirait que les portes s’ouvrent sur plein d’avenues. La scène musicale offre beaucoup de possibilités et le monde s’entraide. Ici, tu peux avoir plusieurs projets à la fois.

L’artiste, qui chante en anglais et en français, s'inspire de la nature et de ses réflexions personnelles pour composer. C’est ce désir de collaboration qui l’amène à partager la scène avec Arielle Turenne, Sam Fournier et Stéphanie Demers lors du Laboratoire Folk.