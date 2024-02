Itinérance : des organismes de Winnipeg saluent le rapport de la défenseure du logement

À Winnipeg, des représentants d'organismes qui militent pour l'accès au logement et pour mettre fin à l'itinérance saluent le nouveau rapport de la défenseure fédérale du logement, déposé mardi.

Marie-Josée Houle y fait six appels à l'action pour faire face à la crise des campements de sans-abri qui se multiplient à travers le pays. Ce document (Nouvelle fenêtre), intitulé Respect de la dignité et les droits de la personne , est le premier du genre au Canada.

Dans ce document, Mme Houle qualifie les campements de sans-abri au Canada de crise nationale des droits de l'homme . La défenseure fédérale du logement réclame un plan d’intervention national d’ici le 31 août.

Une affirmation avec laquelle je ne pourrais pas être plus d'accord , souligne Marion Willis, la directrice générale de l'organisme St. Boniface Street Links, un organisme qui travaille pour mettre fin à l'itinérance à Winnipeg.

Elle soutient que depuis la pandémie, le nombre de personnes tombe dans la spirale du sans-abrisme connaît une escalade .

C'est vraiment approprié pour le gouvernement fédéral de s'en occuper et de développer une stratégie nationale pour mettre fin à l'itinérance à travers le pays , ajoute-t-elle. Je pense que ça va prendre 10 ans avant qu'on voie vraiment un changement important.

Le rapport note, avec l'appui de données de Statistiques Canada de 2022, qu'entre 20 à 25 % des personnes vivant de l'itinérance au Canada vivent dans des campements.

Publicité

Il recommande que les gouvernements financent ou créent davantage de logements permanents, en plus de s'attaquer aux obstacles structurels qui font que les hébergements d'urgence existants ne sont pas accessibles ou appropriés pour toutes les personnes qui choisiraient de les utiliser .

Marie-Josée Houle estime aussi que le gouvernement fédéral et les provinces ne peuvent plus laisser les municipalités se débrouiller seules avec le problème de l’itinérance.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, accueille positivement cette recommandation. La solution au problème des campements est de construire plus de logements accompagnés de services de soutien global , estime-t-il.

Il affirme que la création de nouveaux logements a toujours été sa priorité en tant que maire.

Éviter le démantèlement de campements

Le rapport appelle aussi à cesser le démantèlement des campements et à rendre les centres d'accueil accessibles en tout temps.

Publicité

Concernant Winnipeg, Scott Gillingham soutient que la Ville ne démantèle généralement pas les campements, mais qu'elle l'avait fait par le passé pour des raisons de sécurité des personnes qui y vivaient.

Le militant de l'organisme Of No Fixed Address Al Wiebe, qui a lui-même connu l'itinérance, se dit optimiste face au rapport et à cette recommandation.

Les gens vivent dans des campements parce qu'ils ont peur des hébergements d'urgence. Un moment donné, il n'y a pas assez d'options d'hébergement pour tout le monde , souligne-t-il. Quand on va dans les refuges, il y a souvent des incidents de violence.

Ouvrir en mode plein écran Al Wiebe a lui-même connu l'itinérance. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Une question de volonté politique

Pour la professeure d'études urbaines et des quartiers défavorisés à l'Université de Winnipeg, Shauna MacKinnon, les recommandations du rapport sont excellentes , mais entraînent un certain niveau de frustration .

Il s'agit d'un rapport de plus qui dit ce que beaucoup d'autres rapports disent , souligne-t-elle. Nous devons disposer de logements en dehors du marché, avec des mesures de soutien pour les personnes qui en ont besoin.

Selon elle, les gouvernements ne font pas preuve d'une volonté politique suffisante pour créer des logements pour les personnes vulnérables.

Ouvrir en mode plein écran La professeure agrégée au département des études urbaines de l'Université de Winnipeg, Shauna MacKinnon. Photo : Radio-Canada

En réaction à ce rapport, le ministre fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, affirme que son gouvernement travaille sur un plan plus complet pour résoudre la crise du logement.

C'est très important de travailler ensemble pour affronter les plus grands défis pour des personnes qui n'ont pas de logement , souligne-t-il.

Avec des informations de CBC et de Richard Sabeh