Michael Vagnini, conseiller municipal du quartier 2 depuis 2014, a été retrouvé sans vie mardi après-midi près d'un camp situé dans la Première Nation d’Atikameksheng Anishnawbek, selon le Service de Police du Grand Sudbury (SPGS). Il était porté disparu depuis le 27 janvier.

Des agents du détachement de Nipissing Ouest de la Police provinciale de l’Ontario ont été appelés mardi vers 14 h à une résidence du chemin Ojibway.

Ils ont communiqué avec le Service de police du Grand Sudbury, car ils avaient alors repéré le véhicule de M. Vagnini.

Ce dernier a été retrouvé non loin de la camionnette.

Le SPGS ne soupçonne pas d'acte criminel, même si la cause de la mort n’a pas encore été déterminée.

Les résidents du secteur peuvent s’attendre à voir une forte présence policière dans les prochaines heures, alors que l’enquête se poursuit.

De nombreuses équipes du SPGS et d'autres organisations ont été impliquées dans les recherches pour retrouver Michael Vagnini, qui étaient concentrées dans les secteurs de Whitefish, Walden, Lively et Naughton, dans le sud-ouest du Grand Sudbury.

Le jour de sa disparition, M. Vagnini avait participé à un rassemblement près du parc Bell.

Selon l'enquêteur Barry Ornella, un participant de ce rassemblement était inquiet pour le conseiller municipal, et l'avait suivi pour s'assurer qu'il allait bien.

Un citoyen inquiet avait remarqué qu'il ne semblait pas en bonne santé et cette personne a pris l'initiative de suivre le véhicule de M. Vagnini pour s'assurer qu'il arrivait à destination en toute sécurité.

L'individu avait arrêté de suivre M. Vagnini lorsque ce dernier avait tourné sur le chemin McCharles Lake.

Nous tenons à remercier [tous ceux] qui ont consacré des centaines d'heures à cette enquête , écrit le SPGS dans son communiqué. Nombre de ces personnes connaissaient Michael personnellement et ne souhaitaient rien d'autre qu'une conclusion positive.

Michael Vagnini laisse notamment dans le deuil sa conjointe, Janie Galipeau.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Michael. Nous vous demandons de respecter leur intimité pendant cette période très difficile et chargée d'émotion.