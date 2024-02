Un rapport publié par le Conseil de planification sociale de Winnipeg (Social Planning Council of Winnipeg) indique que près d’un quart des enfants manitobains vivent dans la pauvreté, selon les données les plus récentes. La province figure donc parmi les pires au Canada pour cette statistique.

Le Conseil de planification sociale de Winnipeg, membre de la coalition luttant contre la pauvreté Campagne 2000, utilise la mesure de faible revenu après impôt de la famille de recensement pour déterminer le statut de pauvreté.

Selon cette mesure aussi utilisée par Statistique Canada, une famille est considérée à faible revenu lorsque son revenu après impôt sous 50 % de la médiane du revenu après impôt ajusté de l'ensemble de la population .

D'après le rapport publié mardi (en anglais), (Nouvelle fenêtre) en 2021, 24 % des enfants de moins de 18 ans vivaient dans la pauvreté dans la province alors que la moyenne nationale était de 15,6 %. Le Manitoba occupe donc la troisième place au pays pour ce taux.

Pour ce qui est du taux pour les enfants de moins de 6 ans vivant dans la pauvreté, la province se trouve en deuxième place parmi les provinces et territoires avec 27,2 %, révèle aussi le rapport.

D'ailleurs, pour les enfants provenant de minorités visibles de la province, la pauvreté touchait les familles s'identifiant comme arabes à 39,8 %, de l'Asie de l'Ouest à 37,7 %, chinoise à 30,1 % et noires à 25 %, selon le rapport.

En 2021, 41,6 % des enfants des Premières Nations vivaient dans la pauvreté au Manitoba, contre 13,5 % des enfants non autochtones, note le rapport.

Un bref soulagement de l’aide financière pendant la pandémie

Dans son rapport, le Conseil de planification sociale de Winnipeg note également que le programme d’aide financière fédéral pendant la crise de la pandémie de la COVID-19 a momentanément fait baisser le niveau de pauvreté dans la province.

L'organisme note qu'après l'entrée en vigueur de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), le taux de pauvreté infantile et familial a chuté de 2019 à 2020, passant de 28,4 % à 20,7 % dans la province.

Selon le rapport, une analyse des codes postaux des bénéficiaires de la PCU a aussi révélé que les familles les plus dépendantes à cette aide financière étaient aussi des ménages aux revenus les plus faibles.

Les quartiers de la capitale les plus dépendants à la PCU se situaient dans le centre-ville et le nord de la ville, qui comptaient respectivement des taux de 38 % et 28,1 % d'enfants issus de ménages à faibles revenus en 2021.

Toutefois, selon un animateur communautaire pour le Conseil de planification sociale de Winnipeg, Josh Brandon, la pauvreté est une crise qui se poursuit dans la province.

Il souligne que la fin de la PCU combinée à l’augmentation du coût de la vie a provoqué le rehaussement des niveaux de pauvreté . Il déplore également qu'il y ait « très peu d'investissement » dans les mesures contre la pauvreté, qui a des conséquences importantes sur les familles selon lui.

Il y a des niveaux de suicide beaucoup plus élevés parmi les enfants qui vivent de la pauvreté.

M. Brandon estime aussi qu'un investissement municipal dans des infrastructures telles que le transport en commun et des programmes de divertissements dans ces quartiers à fortes concentrations de familles modestes sont nécessaires.

Nous avons travaillé très fort avec la Ville pour mettre en place une stratégie, mais si on ne met pas les ressources [nécessaires] pour implémenter ces stratégies, cela reste une stratégie sur papier seulement , a-t-il soutenu en entrevue avec Radio-Canada mardi.

M. Brandon critique aussi le gouvernement du Manitoba, puisqu'il estime que la pause du prélèvement de la taxe provinciale sur l'essence de six mois en 2024 ne vient pas en aide aux familles à faibles revenus qui utilisent moins les voitures.

Rediriger les coûts de la pause du prélèvement de la taxe sur l'essence vers le soutien aux enfants vivants dans la pauvreté pourrait réduire le taux de pauvreté infantile de 31 % en six mois et de 62 % sur une base annuelle , affirme-t-il dans un communiqué de presse accompagnant le rapport.

Josh Brandon suggère des investissements adaptés aux communautés touchées par la pauvreté infantile tant à l’échelle fédérale que provinciale.