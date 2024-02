Utiliser les médias sociaux pour ouvrir un restaurant

De jeunes entrepreneurs d'Edmonton vendent des soupes de ramen à assembler à domicile sur les médias sociaux, mais en quantité limitée. Avec un nombre croissant d’adeptes, ils envisagent de se lancer dans la restauration.

Allen Gao et Geoff Chan sont propriétaires de Kasey Ramen, une entreprise qu'ils ont créée en 2020. Ils ont recours aux médias sociaux pour développer et agrandir leur entreprise. Au total, ils sont cinq à assembler des trousses de ramen et à les vendre en ligne.

Nous avons commencé à faire des ramens séparément pendant la pandémie […] Nous nous sommes dit que ce serait vraiment "cool" de partager nos notes sur la façon dont nous faisions des soupes de ramen, de goûter celles de l'autre et de voir comment nous nous débrouillons , dit Geoff Chan.

Ouvrir en mode plein écran Geoff Chan (sur la photo) et Allen Gao ont appris à faire les ramens à l’aide de vidéos YouTube et de forums de discussions en ligne. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos Avalos

Cette entraide leur a permis d'amorcer un partenariat commercial pour vendre leurs soupes par l'intermédiaire des médias sociaux, dans l'espoir d'ouvrir un jour leur restaurant.

Publicité

Passer du prêt-à-assembler au restaurant

Kasey Ramen produit plus d’une centaine d'ensembles à assembler qui sont vendus sur les médias sociaux. Allen Gao et Geoff Chan organisent aussi des soirées spéciales chaque mois pour offrir leurs plats dans un contexte de restaurant plus traditionnel.

Ils prévoient d'ouvrir un restaurant. Cependant, l’endroit et la date d’ouverture ne sont pas encore fixés. Pour l’instant, leurs efforts sont toujours axés sur l’agrandissement de l’entreprise.

Les restaurants, ça coûte beaucoup d’argent, et Instagram, c’est gratuit.

Copropriétaire du restaurant The Marc, dans le centre-ville d’Edmonton, Patrick Saurette exploite cet établissement depuis plus de 13 ans avec sa conjointe, Doris. Selon lui, l'après-pandémie favorise les nouvelles idées et crée de nouvelles occasions.

Il s'agit d'un secteur axé sur les jeunes. Et plus ils acquièrent d'expérience, plus ils s'améliorent , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Saurette travaille dans l’industrie de la restauration depuis l’âge de 14 ans. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos Avalos

L'étape suivante est un grand pas, et je pense que c'est la raison pour laquelle nous appelons cela la restauration, c'est parce que vous devez porter tellement de chapeaux différents, et ne pas seulement vouloir jouer dans la cuisine , ajoute-t-il.

Publicité

Mary Bailey, la directrice générale de Tomato Magazine, un journal gastronomique de la région d’Edmonton, fait ce constat : Ouvrir un restaurant, ce n'est pas pour les âmes sensibles.

Elle remarque que le concept de commande en ligne en quantité limitée engendre un effet de demande auprès de consommateurs.

Il est facile de suivre [un compte Instagram]. Allez-vous vraiment aller dans ce restaurant une ou deux fois par semaine? Cela reste à voir.

Les propriétaires de Kasey Ramen n'ont pas voulu s'avancer sur le moment qu'ils entrevoyaient pour avoir pignon sur rue, mais d'ici là, ils misent sur leurs milliers d'abonnés pour écouler leurs créations culinaires.