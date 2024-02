Des emplois en région menacés par les commandes en ligne à la SAQ, selon le syndicat

Le syndicat des employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean tient à alerter les clients qui optent pour les commandes en ligne de l'effet potentiel de cette pratique sur les emplois locaux.

Sans convention collective depuis le 31 mars 2023, les employés de la SAQ sont en négociation depuis un an.

Le Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ–CSN) craint que l’employeur veuille miser davantage sur les commandes en ligne au cours des prochaines années, ce qui pourrait affecter le nombre d’employés dans les succursales de la région.

Délégué syndicat dans la région pour le SEMB-SAQ-CSN, Jimmy Meunier indique que les commandes en ligne sont gérées depuis l’entrepôt de la société d’État à Montréal avant d’être livrées par des transporteurs privés dans des délais de trois à sept jours. Selon lui, les succursales de la région devraient pouvoir s’occuper elles-mêmes des commandes provenant de clients d’ici, et ce, dans des délais plus rapides.

Pour nous, ça frôle le ridicule.

Dans la grande majorité des cas, les produits, on les a en totalité déjà en succursale. Or, là, le client a dû attendre trois à sept jours avant de pouvoir prendre sa commande pour des produits qu’on aurait été capable de lui remettre en dedans de 24 heures , a expliqué le délégué syndical en entrevue à l'émission Place publique.

Jimmy Meunier et le syndicat croient que la SAQ veulent automatiser l’entrepôt de Montréal, un peu comme le géant Amazon le fait déjà. Il rappelle que les clients préfèrent encore recevoir des conseils en personne avant de se tourner vers la boutique virtuelle.

De la manière dont la SAQ a changé le maintien des produits en succursale, on se rend compte qu’on a de moins en moins de flexibilité au niveau des produits qu’on peut tenir en succursale , a-t-il indiqué.

Nous, pour garder des emplois et garantir des heures, on propose de rentrer plus tôt pour s’occuper des commandes en ligne des clients, ce qui pourrait nous permettre de finir parfois plus tôt et d’améliorer la conciliation travail-famille.

Inquiétudes pour les agences SAQ

Cette pratique pourrait aussi s’étendre dans les agences SAQ qui sont situées dans les épiceries et les dépanneurs de villages.

Actuellement, les agences s’approvisionnent à partir de succursales situées à proximité dans leur région, ce qui représente environ 30 à 40 % des ventes pour certains établissements, selon le syndicat. Ce dernier affirme que les agences pourraient dorénavant recevoir leurs commandes depuis l’entrepôt de Montréal selon les modalités de la prochaine convention collective.