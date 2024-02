La Fondation Éole veut démystifier l’énergie éolienne

Les propriétaires du site touristique où se trouve l’éolienne à axe vertical de Cap-Chat lancent une Fondation. Les dons serviront, entre autres, à offrir des ateliers dans les écoles et auprès du grand public dans le but de démystifier l’énergie éolienne.

Notre but, ce n’est pas de faire la promotion de l’éolien de façon aveugle, mais bien d’expliquer le côté positif et le côté négatif aussi , explique Benjamin Leduc, directeur-général de la Fondation Éole. Faire un peu le pont entre l’industrie, le gouvernement et la population pour que les gens puissent prendre des décisions éclairées et justes.

La fondation veut donner l'heure juste sur des enjeux controversés comme le bruit, la présence de champs magnétiques, mais aussi les dangers pour les oiseaux.

On dit qu’une éolienne peut être responsable de la mort d’un à deux petits oiseaux par année, par éolienne. Ce n’est rien, comparé aux pylônes électriques ou aux bâtiments. C’est la moyenne de ma maison de deux étages , affirme Patrick Kenney, responsable du développement du contenu éducatif à la Fondation Éole.

Patrick Kenney, responsable développement du contenu éducatif et Benjamin Leduc, directeur général de la Fondation Eole

Les créateurs de la Fondation Éole sont aussi les propriétaires de Projet Éole, un site touristique de Cap-Chat.

C'est un site d'exception. On est en immersion complète au milieu du premier parc éolien, dans une centrale électrique expérimentale qui est historique. Parce qu’Éole, c'était la plus grosse éolienne [à axe vertical] de son temps au monde , mentionne le directeur-général.

L’objectif est de rendre accessible, au plus grand nombre de personnes, toute l’information développée au fil des ans.

Le site touristique Projet Éole de Cap-Chat demeure fermé durant la saison froide.

Selon Benjamin Leduc, il y a une grande méconnaissance de l’énergie au Québec. On voit des fils rentrer dans les villes, mais on ne voit pas les barrages, on ne voit pas les centrales de production d'énergie en général. [...] Les gens tiennent l'énergie pour acquis.

Il observe qu’avec les besoins énergétiques qui vont exploser dans les prochaines années, les citoyens sont de plus en plus préoccupés.

D’ailleurs, Hydro-Québec compte tripler le nombre d’éoliennes d’ici 2023.

Le Projet Éole lance sa fondation. ÉMISSION ICI PREMIÈRE. Bon pied, bonne heure!

La Fondation Éole espère être invitée par les communautés où pourraient être construits des parcs éoliens dans le but de donner une information éclairée sur le sujet.

En plus des conférences, la Fondation souhaite développer du matériel pour les jeunes et des vidéos éducatives.

Patrick Kenney a d'ailleurs présenté, mardi soir, une conférence publique sur l’histoire de l’énergie éolienne de la Perse antique à la Gaspésie, à Sainte-Anne-des-Monts.