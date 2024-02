De l’Australie à Québec, un arbitre vit son rêve du Tournoi pee-wee

Jeffrey Scott a toujours voulu participer au Tournoi de hockey pee-wee de Québec, mais en 1980, son équipe n’en a jamais eu l’occasion. Quarante-quatre ans plus tard, c’est comme arbitre que cet Australien d’adoption a décidé de traverser la planète pour vivre son rêve pour une deuxième année de suite.

Je voulais participer au tournoi d’une façon ou d’une autre et, comme je suis toujours arbitre, je me suis dit que c’était la meilleure façon de venir ici , relate qui agit comme officiel au hockey depuis plus de 40 ans.

Natif de l’Ontario, Jeffrey Scott a un lien particulier avec le tournoi de Québec. En 1950, le tout premier tournoi de hockey pee-wee au Canada a été organisé dans sa ville natale de Goderich.

Lors des neuf premières années d’existence du tournoi, Québec envoyait une équipe à Goderich. C’est ce qui a inspiré ce qui est aujourd’hui le tournoi pee-wee le plus prestigieux au monde , raconte-t-il.

Arbitrer au pays des kangourous

Diplômé de l’Université de Waterloo, Scott travaille pour une compagnie d’assurances à Sydney depuis une trentaine d’années. Malgré le fait que l'Australie ne compte qu’une trentaine d’arénas et quelques milliers de joueurs de hockey de tous âges, l’Ontarien n’a jamais cessé d'arbitrer.

C’est mon loisir professionnel. J’arbitre à tous les niveaux, des moins de 10 ans à la ligue semi-professionnelle australienne. J’ai aussi arbitré 135 matchs internationaux pour la Fédération internationale de hockey sur glace , énumère-t-il.

Jeffrey Scott est impressionné par la passion des amateurs de hockey de Québec.

Jusqu’à 2019, l’Australie envoyait une équipe pee-wee étoile à Québec. Jeffrey Scott avait fait des démarches pour les accompagner comme arbitre, mais elles ont été court-circuitées par la pandémie. L’an dernier, il a donc décidé de contacter directement le directeur général, Patrick Dom, et le responsable des arbitres au Tournoi pee-wee, Pierre-Olivier Bouchard.

Patrick m’incite toujours à prendre un ou deux arbitres internationaux, mais parfois on a de petites surprises , relate ce dernier, au sujet du courriel de Jeffrey Scott qu'il avait reçu en 2023.

L’an dernier, Bouchard a d'abord voulu tester son nouvel arbitre en ne lui offrant que deux matchs. Après cinq minutes, c’était déjà clair que c’était un vrai arbitre international de calibre. Je n’avais pas d’autres matchs à lui donner, mais je lui ai dit que s’il revenait cette année, j’en aurais plusieurs pour lui.

Un Superbowl à Québec

C’est donc sans se faire prier que l’Australien d’adoption a de nouveau pris l’avion vers Québec où ses collègues arbitres l’ont une fois de plus accueilli à bras ouvert. Du nombre, l’ex-animateur radio Dany Poulin qui, après avoir arbitré avec Scott pour une deuxième année, l’a invité à son party du Superbowl, dimanche soir.

C’est une autre belle preuve que le Tournoi de hockey pee-wee, c’est magique. Moi, je suis un petit gars de Charlesbourg et l’an dernier j’ai arbitré avec un gars de l’Australie un match entre la Corée du Sud et Saint-Jean-sur-Richelieu , relate celui que les gens de Québec connaissent sous le nom de Dan Pou.

Quant à Jeffrey Scott, il compte continuer de découvrir la planète grâce à l’arbitrage. Il se promet toutefois que cette année ne sera pas sa dernière au tournoi de Québec. Je suis venu l’an dernier et je suis de retour cette année parce que c’est un grand tournoi dans un magnifique aréna, dans une magnifique ville avec de grands amateurs de hockey , vante-t-il.

