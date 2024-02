Ouvert ou fermé à Ottawa pour le jour de la Famille?

À l’occasion du jour de la famille en Ontario, les horaires de certains commerces et services municipaux à Ottawa seront perturbés lundi. De plus, les bureaux administratifs ontariens et les banques de la capitale fédérale seront fermés.

À noter que cette journée n'est pas fériée dans la province de Québec, qui n'est donc pas touchée par des fermetures de commerces ou de services.

Le Centre Rideau sera ouvert lundi de 10 h à 18 h. La Place d’Orléans sera également ouverte selon l’horaire régulier le 19 février. Le Centre St-Laurent sera quant à lui fermé pour le jour de la Famille.

Certaines épiceries seront ouvertes, mais il est suggéré de s'informer avant de se déplacer.

Les points de vente de la LCBO et des Beer Store sont fermés à Ottawa lundi.

Les autobus d’OC Transpo et le train léger de la ligne de la Confédération circuleront selon les horaires normaux de semaine lundi.

Les réservations habituelles et les trajets récurrents du service de Para Transpo seront automatiquement annulés le lundi 19 février. Les clients peuvent réserver des trajets pour le jour de la Famille en appelant au 613-560-5000 ou en utilisant Mon Para Transpo jusqu’à sept jours à l’avance.

Le centre de service à la clientèle d’OC Transpo du Centre Rideau sera ouvert.

Tous les règlements concernant le stationnement de la Ville d’Ottawa s’appliqueront lundi.

Le 19 février marque la dernière journée du Bal de neige à Gatineau comme à Ottawa.

La plupart des piscines intérieures, arénas et centres de loisirs et de conditionnement physique seront ouverts selon un horaire modifié. Les détails sont affichés sur le site web de la Ville d’Ottawa.

Le Centre des arts Shenkman et les Théâtres Meridians seront également fermés le 19 février.

La Cour des arts, le Centre des arts créatifs de Nepean et le Centre des arts visuels de Nepean seront quant à eux ouverts selon l’horaire habituel.

Tous les musées exploités par la Ville seront fermés lundi.

Le Musée canadien de la nature sera ouvert lundi selon l’horaire régulier.

Le Musée des beaux-arts du Canada sera ouvert lundi selon l’horaire régulier.

Le Musée canadien de la guerre sera ouvert le 19 février de 9 h à 16 h.

Toutes les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa seront fermées le lundi 19 février.

Il n’y aura aucune collecte en bordure de rue des bacs verts, du recyclage, des déchets ou des articles encombrants le lundi 19 février. Elle aura lieu le mardi 20 février. Les collectes seront repoussées d’une journée pour le reste de la semaine.

La décharge du chemin Trail sera toutefois ouverte lundi de 9 h à 17 h.

Les bureaux de l’hôtel de ville d’Ottawa (110, avenue Laurier Ouest, 101, promenade Centrepointe, 580, promenade Terry-Fox, 255, boulevard Centrum) seront fermés lundi. Le Centre d’appels 311 de la Ville sera toutefois ouvert pour les affaires urgentes seulement.

La Cour des infractions provinciales de la Ville au 100, promenade Constellation sera également fermée le 19 février.

Tous les centres de services de garde municipaux seront fermés le lundi 19 février.

Le Programme sur les aiguilles et les seringues SITE de Santé publique Ottawa et les services de consommation supervisée au 179, rue Clarence seront fermés, mais la fourgonnette mobile SITE sera en service de 5 h à 23 h 30.

La Clinique de santé-sexualité et les cliniques satellites seront fermées.