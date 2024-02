Défis d’urbanisme à Gatineau : des changements prévus ce printemps, promet la mairesse

Alors que la lenteur administrative des projets de construction est dénoncée à Gatineau, la mairesse admet que la Ville doit en faire plus. Elle promet des changements ce printemps.

France Bélisle dit comprendre la frustration de certains entrepreneurs qui ont vivement critiqué le service d’urbanisme de la ville lundi.

Selon eux, il est devenu trop fastidieux d’entreprendre des projets de construction à Gatineau, notamment en raison des délais pour obtenir des permis.

Je comprends très bien l’impatience des promoteurs et je vais leur demander d’être encore un peu patients parce que le travail est commencé et je suis persuadée qu’on va voir le fruit de cela en 2024.

En mêlée de presse mardi, Mme Bélisle a assuré que le directeur général de la Ville, Simon Rousseau, se penche actuellement sur certaines pistes d’amélioration : limiter le nombre d’intervenants, mieux standardiser les processus et réduire les délais de réponse.

Elle admet que les processus sont complexes et doivent être revus. Il y a un travail qui a été amorcé l’été dernier , explique-t-elle. On a fait une évaluation de ce qui se passe au service de l'urbanisme, de comment on peut améliorer les choses.

Le portrait de l’octroi de permis a d’ailleurs beaucoup changé en huit ans sur le territoire gatinois : le nombre de permis de construction de maisons unifamiliales a baissé de plus de moitié, alors que ceux pour du multilogement a quadruplé.

Selon la mairesse, la Ville de Gatineau doit faire face à deux enjeux simultanément. On gère la densification, avec la croissance [démographique] qui vient avec , ajoute-t-elle.

On veut densifier le centre-ville. Les projets au centre-ville ne sont pas toujours faciles parce que souvent aussi on se retrouve avec une question de patrimoine et c'est correct d'en discuter. Mais ça aussi, ça crée un ralentissement et on a un service d'urbanisme qui a à se moderniser.

