Le Syndicat régional des agents correctionnels du Canada dénonce un problème de sécurité au pénitencier de Port-Cartier. Son nouveau système d'ouverture et de fermeture de cellules présenterait des défaillances. Des portes se seraient notamment ouvertes sans préavis à deux reprises.

Le nouveau système électronique d'ouverture des portes a été installé il y a un an sur 19 unités d’intervention sécurisées, selon le syndicat. Ces unités remplacent les anciennes cellules d’isolement préventif, qui étaient mieux connues sous le nom de « trou ».

Par deux fois, des portes se sont ouvertes au simple passage d’agents correctionnels qui effectuaient leur ronde, rapporte le syndicat.

Aucun accident de travail ni aucune confrontation avec les détenus ne sont survenus en lien avec ces problèmes techniques, précisent le syndicat et Service correctionnel du Canada.

Le Syndicat régional des agents correctionnels du Canada ajoute toutefois avoir remis plus d’une centaine de rapports de bris et de mauvais fonctionnement des portes en question à la direction depuis le déploiement du nouveau système.

Le président du syndicat, Mike Bolduc, estime que le système de sécurité a été mis en place trop rapidement et que plusieurs tests auraient dû être effectués au préalable. Plusieurs fois, les syndicats local, régional et national ont fait des recommandations à l'employeur par rapport à l'ouverture du système en disant qu'il y avait besoin que plus de tests soient faits.

On a émis beaucoup de recommandations qui ont été ignorées totalement.

Service correctionnel du Canada a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada.

Le ministère fédéral a toutefois indiqué par courriel que si un problème technique survient dans les unités d’intervention structurées ou toute autre section d’un établissement, des mesures sont immédiatement prises afin de le résoudre tout en assurant le maintien des opérations de façon sécuritaire pour le personnel et les détenus .

Assurer la sécurité des établissements, du personnel, des détenus et du public constitue une priorité pour le SCC .

Mike Bolduc presse la direction du pénitencier de changer le système d'ouverture et de fermeture des portes. Il en va selon lui de la sécurité de ses agents correctionnels.