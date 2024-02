Face à la perspective de la disparition d'une circonscription électorale en Gaspésie, des députés de l'Assemblée nationale suggèrent d'augmenter le nombre de circonscriptions prescrit par la loi.

C'est ce qu'a notamment proposé le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, lors de l'audience de la Commission de la représentation électorale (CRE), en commission parlementaire.

De nombreux élus de la Gaspésie se sont opposés au cours des derniers mois à la proposition de la CRE de supprimer une des deux circonscriptions gaspésiennes, que ce soit à la suite du dépôt du rapport initial de la Commission ou lors des consultations publiques.

Pour éviter une telle situation, Pascal Bérubé a indiqué en commission parlementaire que le nombre de circonscriptions électorales pourrait être augmenté.

On a de la place pour 129 sièges au salon bleu, ça a été dit. Vous pouvez faire ce choix comme vous auriez pu faire le choix de couper une circonscription ailleurs qu'en Gaspésie , a-t-il déclaré, en s’adressant aux commissaires de la CRE .

Pascal Bérubé a d’ailleurs reçu l'appui de la députée de Sherbrooke, Christine Labrie. Pour elle, de telles circonscriptions aussi vastes viennent complexifier le travail du député avec les élus locaux et les citoyens.

La situation dans laquelle vous mettez des députés qui couvrent un territoire aussi immense, regroupant des réalités aussi différentes, avec un aussi grand nombre de municipalités et d’acteurs, ça rend ce travail presque inhumain, ça le déshumanise beaucoup , a-t-elle expliqué aux commissaires.

Elle les invite donc à ne pas fusionner les circonscriptions de Bonaventure et Gaspé.

Même si on a besoin d’ajouter des circonscriptions ailleurs pour tenir compte de la croissance de la population, il va y avoir de la place ici à l’Assemblée nationale , a-t-elle indiqué.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien, a aussi critiqué par communiqué la proposition de la CRE de fusionner les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure.

Passer de deux circonscriptions à une seule, c’est un risque pour la représentativité d’une région qui peine déjà à se frayer un chemin dans la grande conversation collective , écrit-elle.

Selon Élections Québec, le nombre de circonscriptions est enchâssé dans la Loi électorale.

C’est donc l’Assemblée nationale qui a le pouvoir de modifier les paramètres de la loi si les députés le jugent nécessaire, explique par écrit le porte-parole d’Élections Québec, Dany Lapointe.

Laisser le processus suivre son cours, selon le député de Gaspé

Au cours des derniers mois, les députés de Gaspé et de Bonaventure ont eux aussi décrié la disparition d'une circonscription en Gaspésie.

En mêlée de presse à l'Assemblée nationale mardi, ils ne se sont toutefois pas avancés sur ce qu'ils feraient pour éviter une telle situation.

La Commission est indépendante dans son travail, c’est important. On va donc laisser la Commission faire son travail et on va prendre acte du rapport qui va être déposé, et à cette étape-là, on aura les discussions qui s’imposent et on prendra les décisions qui s’imposent , a expliqué Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé.

Pour sa part, Pascal Bérubé a rappelé que les députés de l’Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité une motion demandant à la Commission de la représentation électorale de réviser sa proposition de fusionner les circonscriptions de Bonaventure et de Gaspé.

La motion engage la Coalition avenir Québec, elle engage le Parti libéral du Québec, elle engage Québec solidaire et elle engage le Parti québécois. Bien sûr, le gouvernement pourrait faire adopter une loi pour changer les critères, mais j’ai appris [...] qu’il ne le ferait pas , a-t-il expliqué.

Pour sa part, l’attaché de presse du premier ministre a rappelé lui aussi qu'il y a un processus indépendant qui est en cours. Faisons les choses dans l’ordre , écrit Ewan Sauves.

Un redécoupage injuste, selon la députée de Mirabel

La députée de Mirabel, dans les Laurentides, a interpellé les commissaires en commission parlementaire sur la situation injuste que vivent ses électeurs.

La circonscription de Sylvie D’Amours fait face à un écart important du nombre d’électeurs par rapport à la moyenne québécoise.

Avec ses 64 000 électeurs, cette circonscription a un écart positif de 26,7 %. À titre de comparaison, la circonscription de Gaspé a un écart négatif de 40,6 % et celle de Bonaventure, de 29,2 %.

Je n'ai pas autant de territoire que le député de Matane-Matapédia, mais j'ai d'autres défis. Je peux faire quatre, cinq ou six activités dans la journée , a-t-elle donné comme exemple.

Sylvie D’Amours trouve donc injuste la sous-représentation du poids électoral de ses concitoyens. Dans son cas, la proposition de la CRE ne va pas assez loin, a-t-elle jugé.

Je trouve qu’on bafoue mes citoyens si on reste dans cette situation-là. Ça n’a pas de bon sens , a-t-elle dit aux commissaires.

Depuis 2012, le poids du vote de mon citoyen est inférieur à tous les autres du Québec. C’est inacceptable.

La commission parlementaire sur le redécoupage électoral se tient jusqu'à jeudi. Les députés de Gaspé et de Bonaventure devraient témoigner à ce moment-là.

Par la suite, la Commission de la représentation électorale déposera son deuxième rapport en septembre prochain.