Tempête : écoles fermées et conditions routières difficiles en Nouvelle-Écosse

La tempête de neige qui s’abat sur la Nouvelle-Écosse mercredi complique les déplacements et perturbe des services publics.

Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) annonce que les classes sont annulées dans les régions d’Argyle et de la Rive-Sud, mais ses écoles à Clare et à Greenwood sont ouvertes. Toutes les classes des écoles des regroupements Métro et Nord sont aussi annulées.

La visibilité est réduite sur plusieurs routes de la province mercredi matin, indique le ministère des Transports. Plusieurs routes sont aussi partiellement couvertes de neige.

La Gendarmerie royale du Canada a recommandé mardi soir aux résidents d’éviter tout déplacement inutile.

Une camionnette circule dans une rue enneigée dans la région d'Halifax le 13 février durant la tempête qui doit se poursuivre en Nouvelle-Écosse le 14 février.

La Municipalité régionale d’Halifax a signalé plusieurs accidents de la route et des retards. Elle a aussi demandé aux résidents d’éviter tout déplacement inutile. Le service de transport en commun Halifax Transit a suspendu ses activités.

Il y a 5 vols d'annulés ce matin à l'aéroport d'Halifax.

Les prévisions météorologiques

Des conditions hivernales dangereuses sont prévues sur la majeure partie du sud et de l’est de la province, de mardi soir jusqu’à mercredi matin. De 15 à 25 cm de neige ainsi que de la poudrerie sont attendus.

Dans le sud-ouest de la province – où le même montant de neige est annoncé – les chutes devraient cesser durant la nuit. Les plus fortes chutes de neige sont prévues près de la côte atlantique.

Des vents de 60 à 80 km/h sont aussi à prévoir pour ces régions.

L’avertissement de neige, de vents forts et de poudrerie pourrait produire des conditions de voile blanc sur les routes et rendre les déplacements difficiles dans certains endroits.

Des veilles de tempête hivernale sont également en vigueur au Cap-Breton, où de 10 à 15 cm de neige sont prévus d’ici la fin de la journée mercredi ainsi que des vents pouvant atteindre 70 km/h et provoquer de la poudrerie.