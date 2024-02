Des conditions hivernales dangereuses en N.-É. et jusqu’à 50 cm de neige à T.-N.-L.

Environnement Canada a émis mardi des avertissements de tempête hivernale pour tout l’est de la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton, ainsi que l’île de Terre-Neuve.

Un avertissement de tempête hivernale est émis lorsque l’on prévoit plusieurs conditions de mauvais temps hivernal simultanément.

En Nouvelle-Écosse, des conditions hivernales dangereuses ont été signalées sur la majeure partie du sud et de l’est, de mardi soir jusqu’à mercredi matin. De 15 à 25 cm de neige ainsi que de la poudrerie sont attendus.

Dans le sud-ouest de la province – où le même montant de neige est annoncé – les chutes devraient cesser durant la nuit. Les plus fortes chutes de neige sont prévues près de la côte atlantique.

Des vents de 60 à 80 km/h sont aussi à prévoir pour ces régions.

L’avertissement de neige, de vents forts et de poudrerie pourrait produire des conditions de voile blanc sur les routes et rendre les déplacements difficiles dans certains endroits.

Des veilles de tempête hivernale sont également en vigueur au Cap-Breton, où de 10 à 15 cm de neige sont prévus d’ici la fin de la journée mercredi ainsi que des vents pouvant atteindre 70 km/h et provoquer de la poudrerie.

Des vagues de 7 mètres à Terre-Neuve

À Terre-Neuve, c’est mercredi matin que la neige doit commencer à tomber, et ce, jusqu’à vendredi matin.

De 30 à 50 cm de neige sont attendus sur les régions du sud-est, de l’est et du nord-est de l’île. Il est possible que les accumulations soient encore plus importantes par endroit.

Les plus fortes précipitations sont à prévoir mercredi en journée et en soirée ainsi que dans la nuit de mercredi à jeudi. De deux à trois centimètres de neige par heure pourraient tomber pendant cette période, rendant les déplacements difficiles.

C'est la troisième tempête hivernale qui frappe Saint-Jean de Terre-Neuve en 2024.

Les vents du nord-est pourraient atteindre 80 km/h pendant la tempête hivernale. Près de Cape Race, dans la péninsule de Burin, ils pourraient atteindre les 100 km/h.

Un avis d’onde de tempête est aussi en cours pour les régions de Cape Spear jusqu’à Deadman’s Bay. Les régions côtières du nord-est seront les plus touchées.

Les vagues pourraient atteindre jusqu'à sept mètres de hauteur près de la côte à Terre-Neuve, dans la nuit de mercredi à vendredi. L’eau envahira les parties vulnérables de la côte et pourrait causer des inondations côtières et des dommages mineurs aux infrastructures.

Des veilles de tempête hivernale sont aussi en place à Green Bay — White Bay ainsi qu’à Grand Falls–Windsor et les environs. Dans la région de Hopedale, un avis de poudrerie est en vigueur.