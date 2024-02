Des chiots jetés vivants au congélateur chez Expédition Mi-Loup

Un ex-employé d'Expédition Mi-Loup affirme que le chenil pouvait tuer une centaine de chiots par année, en les jetant dans un congélateur.

Attention, le contenu de cet article pourrait choquer certains lecteurs.

Entre 2013 et 2016, Lucas Lepage a travaillé à l'entreprise qui offrait des balades de traîneau à chien sur l'île d'Orléans.

Le français d'origine a témoigné, mardi, au procès des ex-propriétaires de l'entreprise. Antoine Simard et Élizabeth Leclerc font face à des accusations liées à la cruauté animale, tout comme un de leur ex-employé, Edouard Parent.

Ouvrir en mode plein écran Antoine Simard et Élizabeth Leclerc suivent des avocates en allant à leur procès. Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette-Beaulieu

Selon M. Lepage, il n'existait aucun contrôle des naissances chez Expédition Mi-Loup qui comptait près de 200 chiens.

Il aurait donc été poussé, par Antoine Simard, à se débarrasser des nouveau-nés en les jetant au congélateur.

Ouvrir en mode plein écran Antoine Simard alors qu'il était propriétaire d'Expédition Mi-Loup. L'entreprise est maintenant fermée. Photo : Facebook

Le témoin a raconté qu'on pouvait entendre les chiots agoniser pendant de longues heures, après les avoir déposés au congélateur.

4 à 5 heures après, on entendait toujours les petits chiots à l'intérieur du congélateur

Lorsque l'ex-employé a donné ce détail, une femme venue écouter l'audience a quitté la salle en pleurs.

Ouvrir en mode plein écran Lucas Lepage a travaillé chez Expédition Mi-Loup, entre 2013 et 2016. Photo : Facebook Lucas Lepage

Lucas Lepage croit qu'il a lui-même dû tuer minimalement une cinquantaine de chiots, sans pouvoir assurer que ce chiffre est le bon. On fait ça en fermant les yeux et on essaie de l'oublier , s'est-il justifié.

Publicité

L'homme de 34 ans dit qu'il a proposé à Antoine Simard de séparer les chiennes en chaleur du groupe, pour limiter les naissances.

Mais cette solution aurait été rejetée pour des raisons économiques, selon le témoin, puisque le chenil aurait dû offrir moins de balades en traîneau.

Chiens gazés

Si le propriétaire de Mi-Loup ne voulait pas se priver des femelles en chaleur, pour ses expéditions, il en va tout autrement pour les chiens non performants , assure Lepage.

Selon lui, les bêtes qui n'étaient pas en mesure de maintenir le rythme étaient gazées .

Ouvrir en mode plein écran Une photo du chenil prise par un inspecteur du MAPAQ en 2014. Pendant plusieurs années, Expédition Mi-Loup avait à sa garde plus de 200 chiens. Photo : MAPAQ

On appelait ça la boîte , a-t-il expliqué en décrivant une grosse boîte en plastique où on pouvait entasser 2 à 3 chiens.

Publicité

Cette boîte était reliée à une bonbonne de gaz, pour mettre à mort de 10 à 15 chiens par année, a assuré le témoin.

Selon Lepage, il s'agit d'une pratique légale, si elle est faite dans des conditions contrôlées, ce qui n'était pas le cas chez Mi-Loup.

Violence excessive

Lucas Lepage soutient que la violence était excessive au chenil.

Pour illustrer ses dires, il a décrit une intervention d'Antoine Simard pour séparer deux chiens qui se grognaient .

Il dit avoir vu Simard saisir l'un d'eux pour le soulever au-dessus de sa tête avant de le projeter au sol. Il l'aurait ensuite frappé à de multiples reprises avant d'expliquer qu'il fallait se faire respecter et montrer qui est le patron .

Lucas Lepage a témoigné par visioconférence depuis la Norvège, où il travaille maintenant.

Depuis qu'il a quitté Expédition Mi-Loup, il a œuvré dans plusieurs autres chenils. Il affirme qu'il n'a pas revu de pratiques semblables ailleurs.