Donald Trump raffermit son emprise sur les républicains en voulant nommer des flagorneurs et sa belle-fille à la tête du parti. Une prise de pouvoir dans un contexte de financement catastrophique, dont il est en quelque sorte l’architecte, à neuf mois de l’élection présidentielle.

On savait que Donald Trump s'impatientait face à Ronna McDaniel, la chef du RNC, le comité national républicain qui gère le parti. Pourtant plébiscitée depuis 2017 sous la dominance de Trump, la nièce de Mitt Romney, n’a plus les faveurs de l’ex-président qui lui fait porter le blâme pour les mauvais résultats financiers et politiques du parti de ces dernières années.

Ainsi, le favori dans la course républicaine pour 2024 a annoncé sa prise de contrôle effective du Comité national républicain, en proposant de nommer Michael Whatley, président du Parti républicain de Caroline du Nord, à la présidence, sa belle-fille, Lara Trump, à la coprésidence, et l'un de ses principaux conseillers de campagne, Chris LaCivita, au poste de directeur des opérations.

L'accession de la belle fille de Donald Trump à la co-présidence du RNC confirmerait la mainmise de l'exp-président sur le parti républicain. Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Le premier a fait la promotion de la théorie complotiste de l’élection truquée de 2020, tout comme la deuxième, une ardente défenderesse à tout prix de la marque de commerce politique Trump, épouse de Eric Trump, le deuxième fils de l’ex-président alors que le troisième œuvre aussi au sein de la campagne présidentielle de Donald Trump, et partagerait son temps entre les opérations du RNC et la campagne de son patron sur le terrain.

On peut difficilement faire mieux comme prise de contrôle pour rendre le parti à son image. Officiellement, il ne s'agit que de recommandations, mais il semble presque certain qu'elles deviendront réalité.

Mauvaise gestion ou siphon?

Première justification de ce changement souhaité à la tête du parti : la situation financière.

Lorsque le RNC a publié le montant total de ses collectes de fonds en fin d'année, les chiffres n’étaient pas très encourageants pour les républicains : 87,2 millions de dollars ont été recueillis en 2023 et l'année s'est terminée avec seulement 8 millions de dollars de liquidités et 1,8 million de dollars de dettes.

Il s'agit en fait du montant le plus bas que le parti a recueilli depuis 2013, sans tenir compte de l'inflation, lorsqu'il a recueilli 80,7 millions de dollars, et le montant de liquidités le plus bas depuis 2014. Certains donateurs hésiteraient à faire des dons au RNC notamment parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec un retour de Donald Trump ou parce qu'ils ont des doutes sur la direction du parti.

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel n'a plus la faveur de Donald Trump Photo : Getty Images / Ethan Miller

Mais où va l’argent autrefois dévolu aux caisses républicaines? Les donateurs qui soutiennent Donald Trump ont, eux, réussi à collecter 188 millions de dollars l'année dernière pour sa campagne personnelle de réélection. Trump en effet siphonne cet argent à l’aide de son équipe de campagne qui envoie chaque semaine plusieurs dizaines de courriels à ses partisans demandant de le financer.

Juste avant les primaires et caucus, la campagne de Donald Trump et les PAC (groupes politiques extérieurs) ont recueilli 65 millions de dollars, mais certains de ces mêmes super PAC ont dépensé l'année dernière près de 48 millions de dollars pour les frais juridiques de Trump, alors qu’il est confronté à plusieurs affaires pénales et civiles.

La mise en commun des démocrates

Par comparaison, les démocrates ont largement dépassé les républicains en amassant 120 millions de dollars en 2023 et en ayant terminé l'année avec 21 millions de dollars dans les coffres.

Il faut dire que le comité national démocrate (DNC) bénéficie d'un accord de collecte de fonds conjoint avec la campagne de réélection du président sortant ainsi qu'avec ses autres comités de collecte de fonds conjoints. D'où la différence de budget. Alors que Donald Trump crée une diversion pour ces contributions de donateurs vers son fonds de campagne et non son parti.

Un parti aux prises avec des problèmes internes

Il n’y a pas qu’au niveau national que les républicains ont des difficultés. Dans certains États clés qui seront déterminants pour le maintien ou l'augmentation de la majorité du parti à la Chambre des représentants, pour l'obtention de la majorité au Sénat et pour la reprise de la Maison-Blanche, la gestion républicaine est truffée de problèmes.

En Arizona, le président du Parti de l’État a soudainement démissionné de son poste à la suite d'allégations selon lesquelles il aurait tenté en vain de soudoyer la candidate républicaine au Sénat, Kari Lake. Là aussi, il y a des difficultés financières en raison de la baisse du niveau des contributions et des centaines de milliers de dollars de frais juridiques liés à la contestation des résultats de l'élection présidentielle de 2020.

Le candidat républicain à la présidence et ancien président Donald Trump s'exprime lors d'un rassemblement en Caroline du Sud. Photo : Getty Images / Win McNamee

Dans le Michigan, ce n’est guère mieux, deux hauts placés s'affrontent pour savoir qui dirige réellement le parti, tandis que plusieurs autres responsables du parti de l'État sont inculpés pour leur rôle présumé dans un système de faux électeurs visant à renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État.

Et au Nevada, le président du parti a été inculpé dans une affaire similaire de faux électeurs. Bref, les traces de la discorde remontent toujours à Donald Trump et ses ordres de contestations des résultats de 2020.

Mauvais résultats et défaites

L’autre argument de Donald Trump pour se débarrasser de Ronna McDaniel et de prendre les rênes, c’est l'accumulation de mauvais résultats et de défaites du parti lors de plusieurs cycles d’élections.

Après la victoire de Trump à la présidentielle de 2016, la liste est longue. Le Parti démocrate a pris le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 2018 en gagnant un total net de 41 sièges. En 2020, il faut mentionner la défaite bien réelle de Donald Trump pour la Maison-Blanche, mais aussi la perte de contrôle du Sénat aux mains des démocrates.

Quant aux élections de mi-mandat de 2022, la fameuse vague rouge promise par les républicains et Trump ne s’est pas matérialisée, manquant encore une fois la prise de contrôle du Sénat et offrant tout au plus une poignée de sièges à la Chambre des représentants donnant au parti républicain, une très mince majorité fragile.

Le démocrate Tom Suozzi a remporté l'élection visant à remplacer le républicain George Santos, expulsé de la Chambre des représentants après que des accusations de fraude ont été portées contre lui. Photo : Getty Images / Pool

Les résultats de l’élection spéciale à New York lundi soir, vue par les républicains, comme un référendum contre les politiques de Joe Biden, notamment sur le dossier de la sécurité aux frontières, et l'immigration, ont davantage raboté cette maigre majorité républicaine. Le candidat démocrate Tom Suozzi a en effet remporté le siège dont avait été expulsé le républicain George Santos, un menteur compulsif poursuivi pour fraude. Une autre perte donc pour les républicains à neuf mois de la présidentielle.

Certains diront que c'est juste une élection spéciale dans une ville démocrate, mais quand même, les attaques contre le bilan démocrate n'ont pas porté tant que ça. Seulement six sièges d'avance séparent les républicains des démocrates à la Chambre des représentants.

La source du problème des républicains

Même si Donald Trump a marqué au fer rouge chacune des batailles électorales, faisant campagne sur son bilan, ses revendications, ses attaques et ses critiques envers ses opposants, il semble penser qu’il fait partie de la solution et non du problème.

Pourtant, des républicains qui ne se revendiquent pas du mouvement MAGA qui gruge petit à petit l’influence au sein du parti, estiment qu’il est la source de tous ces problèmes et de ces défaites parce que l’ex-président s’est aliéné les modérés et les indépendants dont il a pourtant tant besoin s’il veut redevenir le locataire de la Maison-Blanche.

Mais, Donald Trump préfère galvaniser ses partisans avec des sondages qui lui sont favorables pour l’instant. Mais, des sondages ne sont pas une élection, surtout pas à neuf mois d’une échéance aussi capitale de celle de novembre.

Qu’importe, Donald Trump veut que sa famille et ses flagorneurs soient bientôt en place à la tête du parti, pour mener sa barque comme il le souhaite vers son destin politique, pour le meilleur et pour le pire.