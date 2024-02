De jeunes frères de Shawinigan expulsés de leur logis

Des parents de Shawinigan lancent un cri du coeur pour leurs enfants menacés de rénovictions. Ils ont écrit aux élus de la région, à la ministre responsable de l'Habitation France-Élaine Duranceau pour les sensibiliser à leur cause, qui selon eux, bien que particulière, n’est pas unique.

Lors de leur séparation, Caroline Deschênes et Jonathan Simard ont décidé de se partager la garde de leurs quatre garçons de manière différente de ce qui se fait habituellement. Ils ont décidé de laisser les enfants dans leur lieu de vie, dans l’appartement familial et ce sont eux qui se déplacent pour prendre soin de leurs fils. Donc, au lieu d'avoir les quatre enfants qui se promènent, c'est nous qui nous promenons , explique le père.

Le couple reçoit un avis de leur propriétaire de non-renouvellement de bail pour faire des rénovations. Il compte subdiviser leur logement en deux pour en faire deux appartements distincts.

Les parents des garçons contestent l’éviction. Ils ne remettent pas en question le droit du propriétaire de faire des travaux, mais vu la crise qu’il y a présentement, ça tient du miracle de se localiser , fait-il valoir. On fait quand même des recherches en parallèle et je dirais déjà on a été victimes de discrimination. Il estime qu’avoir quatre garçons fait peur à certains propriétaires.

Il demande aux instances de s’inspirer de la réglementation adoptée dans l’arrondissement Plateau-Mont-Royal à Montréal empêchant de faire des évictions pour subdivision ou agrandissement. Nous, c'est le genre de choses qu'on pense qu'il serait légitime à ce stade-ci.

Un phénomène qui s’accentue

Selon la coordonnatrice d’InfoLogis Mauricie, Claude Jalette, le phénomène de rénovictions gagne de l’ampleur dans la région. La dernière année en 2023 on a dénombré entre 130 et 140, que nous on qualifie d'éviction forcée, donc de rénovictions. [...] Pour nous c'est une augmentation, mais si on regarde les trois dernières années, on voit vraiment une augmentation de plus de 80% du nombre de rénovictions. Donc c'est sûr que pour nous c'est alarmant vu qu'il y a eu aucune mesure mise en place, entre autres par la loi 31 qui vient d'être admise.

Madame Jalette fait aussi valoir que les municipalités ont un rôle à jouer pour protéger les citoyens, car ce sont elles qui délivrent des permis de rénovations.

Nous, ce qu'on ce qu'on demande, c'est un moratoire. Puis on demande aussi que les municipalités nous soutiennent là-dedans.

La coordonnatrice rappelle que les locataires ont des recours. Ils peuvent contester leur avis d’éviction au Tribunal administratif du logement comme le font Caroline Deschênes et Jonathan Simard.

On peut refuser. Puis on peut demander des preuves des projets en fait. Tout propriétaire qui va présenter une demande à la ville pour avoir un un permis, ça va être pris en compte au tribunal.

Elle ajoute qu’il revient au locataire de refuser et de l’exprimer au propriétaire.

Après c'est au propriétaire de se présenter en cours, puis de pouvoir se défendre. Claude Jalette reconnaît toutefois que certains locataires refusent d’aller devant le Tribunal de peur d’être ensuite victimes de profilage.

Des voix entendues

Le cri du coeur des parents a été entendu à Québec. Le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, demande aux députés caquistes de sensibiliser la ministre Duranceau avant l’adoption du projet de loi 31. Allez, parlez à la ministre de l'Habitation, allez lui raconter à Madame Duranceau les histoires comme celle-là. Demandez-lui d'avoir un sursaut de lucidité [...] de bonifier son projet de loi pour qu'on agisse pour vrai sur la crise du logement.

La députée de Laviolette–Saint-Maurice a contacté les parents pour tenter de trouver des pistes de solutions. Je veux aider cette famille et je vais m’assurer qu’elle soit soutenue par les bonnes ressources afin qu’ils puissent recevoir l’aide dont ils ont besoin , fait-elle valoir par voie de communiqué.

Dans toute cette histoire, Jonathan Simard estime que ce sont ses enfants, Alexis, Émile, Philippe et Justin qui font les frais de cette situation. Pour nous, c'est vraiment l'appartement des enfants, c'est où est-ce qu’ils demeurent, c'est ce qui les attache à leur milieu. C’est ce qui les attache à leur école. C'est ce qui les attache à leurs amis. [...] D'une certaine façon, c'est leur stabilité, leur bien-être qui est vraiment menacé.

