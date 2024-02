Les premiers ministres Justin Trudeau et Doug Ford et la mairesse de Toronto, Olivia Chow, ont vivement dénoncé mardi la manifestation propalestinienne qui s'est tenue lundi soir devant l'Hôpital Mount Sinai. Des extraits vidéo de l'événement montrent des individus en train d'appeler à l'Intifada contre Israël et de grimper sur l'établissement pour y agiter l'étendard palestinien.

Des enregistrements vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux montrent un groupe de manifestants scander des mots en arabe – on y entend notamment le mot Intifada – mais impossible de les dénombrer.

Certains d'entre eux ont même réussi à grimper en toute impunité sur les échafaudages de l'hôpital en rénovation et le balcon de l'établissement pour y brandir le drapeau palestinien.

D'autres vidéos illustrent des employés de l'hôpital en train de se faire intimider à la sortie de l'établissement situé sur une grande artère de Toronto.

Ce n'est pas la première manifestation du genre dans la région torontoise depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier dans le sud d'Israël.

Le premier ministre Justin Trudeau a condamné sur la plateforme X la manifestation, qu'il a qualifiée d'antisémite.

Un hôpital, c'est pour des soins, pas pour des manifestations et pour l'intimidation, nous sommes solidaires des communautés juives , écrit-il.

Le premier ministre Doug Ford a été interrogé au sujet de la manifestation de lundi soir devant l'Hôpital Mount Sinai lors d'un point de presse sur la taxe carbone dans une station d'essence de Mississauga. Photo : Radio-Canada / CBC

Interpellé à ce sujet, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, parle pour sa part d'un choix indécent comme lieu de rassemblement.

Faites preuve de civisme et de jugeote, les hôpitaux dans la province sont faits pour sauver des vies , a-t-il servi comme avertissement.

Il rappelle en outre qu'il est illégal de s'y rassembler en vertu d'une loi que le gouvernement fédéral a récemment adoptée.

Des modifications ont en effet été apportées au Code criminel, durant la pandémie de COVID-19 en 2021, pour protéger les travailleurs de la santé et les personnes qui cherchent à accéder aux services de santé.

Mardi après-midi, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, a comparé sur la plateforme X l'Hôpital Mount Sinai à un sanctuaire ouvert à tous, en qualifiant la manifestation de contestation inacceptable devant un établissement voué à la guérison des malades .

Noah Shark, de la United Jewish Appeal Federation de Toronto, a qualifié de dégoûtante la manifestation de lundi soir devant l'Hôpital Mount Sinai. Photo : Radio-Canada / Stephanie Skenderis

La United Jewish Appeal Federation de Toronto se dit outrée de voir qu'un hôpital est la cible d'autant de haine.

Son vice-président de la lutte contre l'antisémitisme, Noah Shark, y voit lui aussi un rassemblement illégal.

Nos vies sont affectées au quotidien par cette hausse marquée de la haine et de l'intimidation contre les juifs de la métropole , dit-il.

M. Shark déplore en outre l'inaction de la police qu'il explique par un manque de ressources.

Je compatis avec les patients, les familles et les employés qui font face à ces horribles intimidations, obstructions et harcèlements , poursuit-il en ajoutant qu'une telle situation n'aurait jamais dû se produire.

Il confirme par ailleurs que des médecins de l'établissement ont affiché sur X des gazouillis dans lesquels ils expliquent qu'ils pouvaient difficilement sortir de l'hôpital sans être intimidés.

La police de Toronto compte déposer des accusations contre des individus au sujet de méfaits qu'elle dit avoir recensés lors de la manifestation de lundi soir. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Dans un communiqué, la police de Toronto explique qu'elle n'a arrêté personne afin de garantir la sécurité de ses agents, mais elle ajoute qu'elle a augmenté les effectifs devant l'hôpital.

Elle précise qu'elle a ouvert une enquête et qu'elle déposera des accusations à une date ultérieure.

Perturber le fonctionnement d'un hôpital est néanmoins inacceptable , écrit-elle, en précisant qu'elle a relevé plusieurs méfaits sans toutefois préciser lesquels.

Elle demande d'ailleurs aux témoins oculaires et aux employés de l'établissement de la contacter s'ils ont été harcelés ou agressés.

Ironiquement, l'Hôpital Mount Sinai a été créé il y a 100 ans, parce que les médecins juifs n'avaient aucun endroit pour pratiquer la médecine à cause de l'antisémitisme de l'époque.

M. Shark rappelle que l'établissement est une institution fière, diversifiée et multiculturelle avec de profondes racines communautaires juives.

L'Hôpital Mount Sinai n'a pas répondu à nos courriels.