Dans un article paru récemment dans une revue scientifique de renom, des scientifiques suggèrent de créer une nouvelle catégorie pour qualifier les ouragans : la catégorie 6. Contrairement à ce que certains ont écrit à la blague sur les réseaux sociaux, ce n’est pas en prévision d’un retour éventuel de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Non. C’est une vraie proposition scientifique, qui serait rendue nécessaire afin de mieux classifier les ouragans de plus en plus puissants, qui surpassent les limites traditionnelles des cinq catégories de l’échelle Saffir-Simpson existante, un phénomène en grande partie attribué aux changements climatiques.

Au-delà de la boutade, il n’en reste pas moins qu’un retour de Donald Trump à la tête de la première puissance économique mondiale pourrait jeter à terre l’architecture sur laquelle repose l’action climatique, non seulement aux États-Unis, mais à l’échelle de la planète entière.

Sur le plan intérieur, comme l’explique bien ma collègue Valérie Boisclair dans cet article, Donald Trump arriverait à Washington beaucoup mieux préparé qu’en 2016 pour déconstruire tout ce qui a été fait par son prédécesseur dans le domaine de la transition énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le programme climatique duquel Donald Trump compte s’inspirer pour y arriver est déjà écrit, rédigé sur mesure par la très conservatrice Heritage Foundation, et sobrement baptisé Project 2025. C’est ni plus ni moins un guide pour défaire entre autres toute la structure de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de l’environnement aux États-Unis : abrogation de l’Inflation Reduction Act, le plan climatique le plus ambitieux de l’histoire américaine mis en place par Joe Biden, qui a permis un développement très rapide de toute la filière des énergies renouvelables aux États-Unis; démantèlement planifié des pouvoirs de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et éviction des scientifiques qui guident les politiques publiques de l’institution; décomposition de l’infrastructure scientifique de l’appareil gouvernemental; et plein gaz dans la croissance de l’industrie des énergies fossiles partout sur le territoire, sur terre comme en mer. Drill, baby, drill.

Les effets d’un retour éventuel de l’ouragan Trump à la Maison-Blanche se feraient en outre sentir bien au-delà des frontières américaines. Les conséquences seraient planétaires.

Ouvrir en mode plein écran La circulation à l'heure de pointe le long de l'autoroute Schuylkill, à Philadelphie Photo : The Associated Press / Jacqueline Larma

Effet de choc mondial

Les États-Unis sont aujourd’hui au deuxième rang des plus grands émetteurs de GES du monde, après la Chine. Ils en ont longtemps été les premiers, jusqu’en 2007, en plus de détenir le record de premier émetteur historique de GES depuis le début de l’ère industrielle.

Cette position de premier pollueur du monde leur a donné un rôle unique dans la lutte contre les changements climatiques au fil des décennies. Ils sont, malgré eux, les leaders obligés de l’action pour protéger l’environnement. Comme ils sont les premiers responsables du problème, ils sont forcés de prêcher par l’exemple s’ils sont sérieux dans leur volonté de le régler.

Cette position particulière qu’occupent les États-Unis a défini l’action climatique mondiale. Quand les Américains se désengagent, quand ils refusent de prendre le leadership, ou pire, quand ils bloquent les progrès possibles, les autres pays se disent : si le premier pollueur ne fait pas d’effort, si le pays le plus riche du monde ne le fait pas, pourquoi imposerais-je des sacrifices à mon pays pour sauver l’environnement?

L’histoire a montré que chaque fois que les Américains se sont désintéressés de la diplomatie environnementale et de la lutte contre les changements climatiques, le monde entier en a subi les conséquences. Et quand ils se sont impliqués, la planète en a profité.

Ouvrir en mode plein écran Le président des États-Unis George Bush alors qu'il signe l'engagement pour la Terre lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, le 12 juin 1992. Photo : AP / M. Frustino

Par exemple : le fameux Sommet de la Terre de Rio en 1992 n’aurait pas eu autant de succès sans l’implication et le rôle de l’administration de George Bush père – un républicain – dans le processus. Malgré quelques réticences, il y croyait. C’est à ce sommet qu’est née la convention de l’ONU sur les changements climatiques. Un cadre qui a donné naissance au premier traité international sur le climat en 1997, le protocole de Kyoto, et à sa version moderne conclue en 2015, l’Accord de Paris.

Même s’il exprimait certaines réticences quant à ce processus, George Bush père a mis beaucoup de poids dans la machine, et les résultats ont été marquants.

Le fils Bush, toutefois, a fait exactement le contraire une décennie plus tard. Les Américains avaient signé le protocole de Kyoto, mais ne l’avaient jamais ratifié. En 2001, George W. Bush a mis le dernier clou dans le cercueil en retirant pour de bon son pays du traité. Le premier pollueur mondial s’étant retiré, l’accord a perdu toute sa pertinence et les émissions mondiales de GES ont explosé dans la décennie 2000.

Ouvrir en mode plein écran Manifestation contre le rejet par le président Bush fils du protocole de Kyoto sur le climat au Japon en février 2002. Photo : Associated Press

En 2009, le monde s’est donné rendez-vous à Copenhague pour remplacer le désuet protocole de Kyoto et signer une nouvelle entente internationale sur le climat.

Les attentes étaient grandes. Le nouvel accord devait, pour la première fois, exiger de la Chine qu’elle participe aussi à l’effort mondial. Avec un nouveau président progressiste fraîchement arrivé au pouvoir à Washington, Barack Obama, tous les espoirs étaient permis.

Toutefois, le président américain avait d’autres préoccupations, dont celle de régler la grande crise financière qui frappait son pays. De passage à Copenhague pendant quelques heures seulement, il n’a jamais poussé pour la signature d’un accord ambitieux. Le scénario attendu s’est produit de nouveau : voyant les Américains peu enclins à montrer l’exemple, les Allemands, les Français, les Canadiens et tous les autres pays industrialisés ont plié bagage.

Résultat : la montagne a accouché d’une souris. La conférence de l’ONU sur le climat de Copenhague est passée à l’histoire pour l’ampleur de son échec. On en a retenu une chose : le désengagement des États-Unis, qui a nourri l’intransigeance de la Chine, a fait reculer la lutte contre les changements climatiques de plusieurs années.

Ouvrir en mode plein écran Le président américain Barack Obama lors d'une cérémonie de bienvenue organisée par le président chinois Xi Jinping au Grand Hall du Peuple à Pékin, en novembre 2014. Photo : The Associated Press / Andy Wong

Un accord historique grâce aux États-Unis

La signature de l’Accord de Paris en 2015 est le meilleur exemple du rôle crucial que peuvent jouer les Américains dans l’action mondiale pour protéger le climat. Ayant tiré les leçons de son rendez-vous manqué au sommet de Copenhague, Barack Obama a mis toute la gomme pour qu’un nouvel accord naisse à Paris. Et le premier geste concret qu’il a posé, c’est d’aller rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, à Pékin, pour le convaincre de monter dans le train climatique avec lui.

Son idée était simple : prêcher par l’exemple et montrer au monde entier que les deux plus grands émetteurs de GES du monde allaient faire leur part. Le président chinois est même allé à Washington à quelques semaines de la conférence de Paris, la fameuse COP21, pour réaffirmer le pacte climat Chine–États-Unis.

Combinée au savoir-faire diplomatique du président de la COP21, Laurent Fabius, et de l’architecte de l’Accord de Paris, Laurence Tubiana, qui ont su atténuer les grands désaccords, la ténacité du président Obama a pavé la voie au tout premier accord universel (signé par tous les pays du monde) sur le climat. Un accord qui a fixé noir sur blanc le seuil de réchauffement à ne pas dépasser – 1,5 degré Celsius – et qui guide aujourd’hui encore toute l’action climatique.

Sans la fermeté des Américains, l’Accord de Paris ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

Ce n’est pas rien.

Mais l’engouement n’a duré que quelques mois.

J’ai un souvenir très vif de la douche glacée qui s’est abattue sur la COP22 à Marrakech en novembre 2016, au Maroc, quand les délégués sur place ont appris l’élection inattendue de Donald Trump. La nouvelle a eu l’effet d’une bombe sur les négociations. Personne ou presque n’avait osé l’imaginer.

L’élan mondial qu’on avait vu naître à Paris l’année précédente s’est brisé d’un seul coup.

Ouvrir en mode plein écran Le président américain Donald Trump annonce sa décision de retirer les États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat, dans la roseraie de la Maison-Blanche, à Washington, le 1er juin 2017. Photo : Reuters / KEVIN LAMARQUE

Le reste de l’histoire est bien connu : quelques mois plus tard, Donald Trump éjectera les États-Unis de l’Accord de Paris, un geste qui va plomber les négociations climatiques pendant ses années de mandat.

Face à l’attitude des Américains, la Chine s’est de nouveau isolée, et d’importants émetteurs de GES comme l’Inde, le Brésil, l’Indonésie ou l’Australie en ont profité pour lever le pied sur l’action climatique.

Un vent d’optimisme a recommencé à souffler un peu sur la diplomatie climatique à l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche en 2021. Les canaux de communication entre Pékin et Washington ont été ravivés. L’émissaire spécial du président sur les changements climatiques, l’ancien secrétaire d’État John Kerry, a fait la navette entre les deux pays afin de sceller un nouveau partenariat. Le duo, qui compte pour 40 % des émissions mondiales, coopère de nouveau pour renforcer la transition énergétique.

Mais surtout, ces puissances montrent au reste du monde que les deux plus grands pollueurs de la planète sont prêts à faire leur part.

Aide financière en péril

Si Donald Trump reprend le pouvoir, on peut s’attendre à ce que le scénario de 2016 se reproduise, mais avec des conséquences peut-être encore plus grandes que la première fois pour la lutte mondiale contre les changements climatiques.

S’il est réélu, il va vraisemblablement retirer de nouveau son pays de l’Accord de Paris et rompre le pacte avec les Chinois. Et ça ne serait qu’une première étape.

Il couperait probablement aussi tous les canaux d’aide internationale pour le climat. Des fonds qui vont normalement aux pays les plus vulnérables pour leur permettre de réaliser leur propre transition énergétique, de se relever après avoir subi une catastrophe climatique ou encore de s’adapter aux effets des bouleversements du climat.

Un geste qui, ici encore, pourrait en quelque sorte donner la permission aux autres pays de rompre leurs promesses financières.

Ce serait un recul monumental. Depuis la COP27 en 2022, les négociations ont enfin fait débloquer le dossier complexe de l’aide aux pays en développement, une question qui avait fait stagner les discussions climatiques pendant des décennies.

Ouvrir en mode plein écran Des militants écologistes tiennent une banderole avec le slogan Pertes et dommages, financez maintenant, lors d'une action de grève pour le climat à Paris, en France, le 23 juin 2023. Photo : Reuters / STEPHANIE LECOCQ

Sans cet argent, les pays du Sud n’auront jamais les moyens de réaliser leur transition énergétique et de sortir des énergies fossiles. Quand ces pays sont forcés de puiser continuellement dans leurs budgets pour l’éducation ou la santé afin de réparer les infrastructures mises à mal par des catastrophes climatiques, le besoin d’investir dans les énergies renouvelables et l’adaptation vient très loin dans la liste des priorités. Sans cette aide, de grands pollueurs comme l’Inde, l’Indonésie ou le Brésil seront très réticents à enclencher leur transition hors des énergies fossiles.

C’est pourquoi l’aide financière internationale est beaucoup plus qu’un simple caprice. C’est un élément fondamental de la protection du climat mondial.

Le retour de Donald Trump pourrait effacer des années d’efforts qui ont permis de construire cette solidarité climatique.

Le monde à une période charnière

Mais il y a plus. Le retour du turbulent candidat républicain coïnciderait avec deux phénomènes qui heurtent l’action climatique.

D’une part, la confiance du public envers le processus des COP et des négociations sur le climat en général est ébranlée. Les résultats sont perçus comme minces en regard de l’ampleur de l’événement, et la présence croissante des lobbyistes de l’industrie des énergies fossiles laisse planer des doutes sur leur influence. En outre, l’Azerbaïdjan accueillera en novembre prochain la grande conférence climatique, ce qui en fait le troisième État producteur d’énergies fossiles de suite à en assumer la présidence, après l’Égypte en 2022 et les Émirats arabes unis en 2023.

Ouvrir en mode plein écran Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Heydar oglu Aliyev, et le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, posent pendant la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP28) à l'Expo City de Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 1er décembre 2023. Photo : via reuters / Handout .

D’autre part, l’arrivée de Trump coïnciderait avec la vague de déni climatique qui frappe tout l’Occident. La montée des courants populistes en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord, conjuguée à l'effritement certain du pouvoir d’achat des citoyens, fragilise les politiques climatiques dans tous les pays. Le retour de Trump comme dirigeant de la plus grande puissance économique mondiale ne ferait qu’accélérer cette tendance de fond.

Par conséquent, si on peut se risquer à une prévision politicoclimatique, c’est que s’il frappe, l’ouragan Trump balaiera tous les continents.