Faut-il craindre le retour des gros bateaux de pêche dans le golfe?

Les chercheurs estiment que ce ne sont pas les bateaux de plus de 100 pieds qui affectent le plus les écosystèmes marins, mais le type d’engin de pêche utilisé.

Le retour annoncé des bateaux de plus de 100 pieds dans le golfe, dans le cadre de la réouverture de la pêche au sébaste, inquiète les pêcheurs. Plusieurs affirment que la fermeture du golfe aux bateaux de plus de 100 pieds en 1977 a sauvé la pêche à l’est du Canada.

Dominique Robert, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie halieutique à l'Institut des sciences de la mer (ISMER) de l'Université du Québec à Rimouski, explique que les impacts sur les écosystèmes sont similaires que ce soit avec un petit ou un gros bateau.

L’enjeu principal se situe plutôt au niveau de l’engin de pêche utilisé.

Lorsqu'on touche le fond, on attrape vraiment une grande diversité de poissons ou d'autres animaux. Il explique que si on attrape trop d’une autre espèce comme le flétan atlantique ou une espèce en voie de disparition, Pêches et Océans Canada devra fermer des zones de pêches parce que le quota de prises accessoires sera dépassé.

Un bateau de 100 pieds qui utilise un chalut [de fond], comparativement à un navire de 65 pieds, ça va faire le même effet sur le fond

Avec des bateaux plus petits, on va simplement envoyer le chalut plus souvent au fond pour attraper le quota , ajoute le chercheur.

Ouvrir en mode plein écran Selon Dominique Robert, chercheur à l'ISMER, il est difficile de prédire comment va se comporter l’écosystème parce que la remontée de la population de sébaste vient de raisons qu’on comprend encore très mal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gilbert Bégin

Selon lui, l'avantage d'un gros bateau, c'est qu'il peut attraper de plus grandes quantités avant de revenir à quai pour décharger le poisson. C’est surtout cela qui peut être avantageux pour une entreprise de pêche.

Réduire les captures accessoires

Si on arrive à survoler le fond à la hauteur où le sébaste est distribué, on a peut-être plus de chance d'en arriver avec une pêche qui est moins dommageable, mais aussi plus durable

Au centre de recherche en technologies des pêches Merinov, des chercheurs essaient de développer des façons de pêcher au chalut en intégrant l’intelligence artificielle pour réduire la capture d'autres espèces dont les stocks sont précaires.

Le chercheur industriel et chargé de projet chez Merinov, Damien Grelon, explique néanmoins qu’à court terme, les pêcheurs de l’est du Canada visés par les quotas sont essentiellement équipés de chalut de fond, et que pour le moment, l’engin miracle n’existe pas.

Ouvrir en mode plein écran Les crevettiers sont les bateaux de pêches qui sont les plus faciles à équiper et à adapter pour la pêche au sébaste. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Même avec les dispositifs qui existent déjà sur les chaluts de fond utilisés pour la pêche, il y a encore 10 % de captures accidentelles , affirme-t-il.

Publicité

Il faut comprendre que si le MPO décidait d’autoriser la capture de 60 000 tonnes de sébaste [le double du quota de cette année], on pourrait fermer le turbot et le flétan pour les autres flottilles, à cause des captures accessoires , fait valoir Damien Grelon.

Il existe toutefois un chalut pélagique, qui consiste plutôt à chasser le poisson en le faisant remonter à la surface plutôt qu’à le filtrer en raclant le fond comme le chalut de fond. Ce chalut, utilisé par l’industrie de la pêche islandaise au sébaste, ne peut pas être installé ici.

Des tests ont été faits avec des pêcheurs dans le golfe, mais les bateaux ne sont pas adaptés. Il faudrait réaménager complètement les ponts des bateaux , explique M. Grelon. Et pêcher dans le golfe avec un chalut pélagique, étant donné qu’on est dans une cuvette, ce serait un peu comme jouer à la roulette russe.

Pêcher sans quotas

Dominique Robert, de l’ISMER, souligne qu'avant 1976 il n'y avait pas de quotas pour le sébaste. Selon lui, c'est ce qui est en premier lieu responsable de la surpêche à cette époque, parce qu’on labourait intensivement le fond marin.

Les entreprises pouvaient pêcher à volonté , mentionne-t-il. Le système de quota [de sébaste] a commencé en 1976 avec un quota de 30 000 tonnes qui a été réduit rapidement à 18 000 tonnes à l'époque.

Publicité

Aujourd’hui, les scientifiques estiment à plus de 2,3 millions de tonnes la population de sébaste dans le golfe. Ce qui est énorme. C’est plus de 80 % de tout ce qui est dans le fond du golfe , déclare-t-il.

Selon lui, le quota de 25 000 tonnes pour cette première année de pêche au sébaste vise trois objectifs: observer comment la pêche va se dérouler, évaluer son impact sur les écosystèmes et voir comment l’industrie va se comporter.