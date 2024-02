1 M$ pour aider les propriétaires de Québec à rendre leurs bâtiments plus verts

La Ville de Québec a dévoilé mardi un nouveau programme d’aide financière visant à encourager la décarbonation des bâtiments. L'énergie consommée par les bâtiments est la deuxième principale source d'émission de GES à Québec.

La mesure cible les organismes à but non lucratif, les coopératives, les propriétaires d’une fabrique ou d’un bâtiment patrimonial ainsi que les syndicats de copropriété. Elle a pour objectif de les soutenir dans la réalisation de plans de décarbonation.

Ces derniers pourront inclure des études énergétiques, des analyses de cycle de vie et de rentabilisation des investissements ou la préparation de plans et devis.

Produire un bilan GES

Les plans de décarbonation qui seront réalisés dans le cadre de ce programme permettront aux organismes et propriétaires d’obtenir un bilan GES de leurs bâtiments et de connaître les priorités d’action pour l’améliorer , mentionne dans un communiqué la vice-présidente du comité exécutif responsable du développement durable à la Ville de Québec, Marie-Josée Asselin.

Ouvrir en mode plein écran Environ le quart des émissions de GES émises dans la collectivité de Québec est attribuable à l’énergie consommée par les bâtiments. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

882 kt éq. CO2

En 2021, les émissions des bâtiments des secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel ont totalisé 882 kilotonnes d’équivalent dioxyde de carbone (kt éq. CO2). Seul le secteur des transports a généré davantage de GES ( 2245 kt éq. CO2 ).

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Le nouveau programme municipal dispose d’un budget de 1 million de dollars (M$). L’aide maximale accordée à un projet de décarbonation pourra atteindre 100 000 $.

La Ville de Québec précise que les projets occasionnant des retombées positives sur l’économie sociale ainsi que sur la conservation et l’amélioration du patrimoine bâti seront favorisés .

Le financement de la mesure provient entièrement du gouvernement du Québec. Le million de dollars investi est compris dans l’entente globale de 49 millions de dollars portant sur l’accélération de la transition économique locale. L’entente a été conclue dans le cadre de la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030.

Publicité

Retombées positives

Les citoyens et les organisations admissibles au programme ont jusqu’au 26 avril, à 16 h, pour soumettre une demande de financement. Pour connaître les détails et les modalités de l’appel de projets, la Ville de Québec les invite à consulter son site Internet.