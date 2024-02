La coroner Géhane Kamel s'est interrogée sur des enjeux de communication qui existent au sein du système de santé lors du deuxième jour des audiences sur la mort de la polcière Maureen Breau.

Pendant le témoignage du Dr David Olivier, qui a été le psychiatre d’Isaac Brouillard Lessard de 2012 à 2018, la question du manque de suivi entre les différents rouages du système de santé et les psychiatres a été soulevée par Mme Kamel.

Le Dr Olivier racontait qu’au début du mois de novembre 2017, Isaac Brouillard, qui habitait alors à Lévis, était en pleine crise de santé mentale, il a décompensé de façon franche , explique-t-il.

Ce sont ses parents qui ont signalé la dégradation de son état au système de santé via une ergothérapeute qui était auparavant attitrée au dossier de leur fils mais qui ne s’en occupait plus depuis plus d’un an.

Le psychiatre apprend à ce moment que son patient ne s’est pas présenté deux fois de suite à des injections de médicaments antipsychotiques qui ont lieu dans une clinique de Lévis, qu’il est donc non médicamenté et qu’il est donc plus à risque de crises de santé mentale.

Ouvrir en mode plein écran La coroner Géhane Kamel a questionné la communication au sein du système de santé en province. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

À ce moment, la coroner Kamel a interrompu le témoignage du docteur, pour souligner le travail des psychiatres qui doivent composer avec un système tenu à bout de bras , et qui ne se parle pas .

Elle a déploré que le psychiatre n’avait reçu aucune communication de la part du personnel de Lévis comme quoi son patient ne prenait pas ses médicaments, surtout que celui-ci refuse tout suivi à la maison de la part de personnel de la santé.

Elle a par ailleurs dit qu'elle réfléchissait à ajouter cet enjeu dans les recommandations de son enquête.

Publicité

Cette crise de santé mentale a mené à l’hospitalisation d’Isaac Brouillard Lessard à Shawinigan en psychiatrie du 7 novembre au 22 décembre 2017.

Les psychiatres qui doivent jouer aux gardiens de comportement

La psychiatre Marie-Frédérique Allard, qui a travaillé avec le patient pendant son hospitalisation à Shawinigan, a elle aussi été appelée à témoigner lors du deuxième jour des audiences.

La Dre Allard décrit les difficultés que vivent les psychiatres qui doivent gérer des patients qui refusent de suivre leurs traitements, même s’ils ont une ordonnance du Tribunal administratif du Québec (TAQ) de s’y conformer.

Si on veut avoir une ordonnance de soins, donc forcer quelqu'un à prendre son traitement [...] il faut que la personne soit inapte à consentir aux soins, puis qu'il y ait un refus catégorique , explique-t-elle.

Pour obtenir cette ordonnance, les psychiatres doivent donc s’adresser à la Cour supérieure du Québec.

Ouvrir en mode plein écran La psychiatre Marie-Frédérique Allard a décrit un environnement judiciaire compliqué à naviguer pour les psychiatres. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

En ce qui concerne un patient jugé dangereux qu’ils souhaiteraient forcer à se présenter à l’hôpital pour y recevoir des soins, c’est plutôt à la Cour du Québec qu’ils doivent s’adresser pour obtenir un jugement en vertu de la loi P-38.

Publicité

C'est pas pour rien qu'on a des avocats à temps plein qui travaillent pour nos établissements parce que presque tous les jours, un psychiatre va aller témoigner à la Cour pour une de ces choses-là; pour soit garder à l'hôpital ou bien demander un traitement , déplore-t-elle.

Mme Allard affirme qu’en raison des délais de différents tribunaux et la difficulté d’obtenir un jugement de façon rapide, les psychiatres doivent souvent jouer un rôle de gardien des comportements pour s’assurer que pour leur bien, les patients respectent les conditions imposées par le TAQ .

Ça devient très lourd parce que nous, on a un travail clinique, on a un travail de soignant [...], mais on se retrouve dans une position où on surveille, mais en même temps on veut traiter, puis on veut créer une alliance thérapeutique, on veut s'occuper des gens, alors c’est très difficile comme position , explique-t-elle.

En ce qui concerne les solutions, la Dre Allard n’est pas certaine par quel côté prendre cette problématique.

On a plein de gens en bris de conditions, mais s'ils ne sont pas dangereux on peut ne rien faire, est-ce que c'est de judiciariser les bris de conditions? [...] Et puis il y a la définition de la dangerosité, ce n’est même pas défini dans la loi , explique-t-elle.

Avec les informations de Julie Grenon