Un rapport donne des pistes pour minimiser l’impact des événements climatiques extrêmes

Mardi, Patricia Daly, la médecin cheffe de la régie de santé Vancouver Coastal, a rendu public un rapport portant sur les mesures de protection de la population face au changement climatique. Dix-sept recommandations ont été faites.

Le rapport, intitulé Protéger la santé de la population en cas d'urgence climatique (Protecting Population Health in a Climate Emergency (Nouvelle fenêtre)), est le premier rapport publié par la régie de santé Vancouver Coastal depuis la pandémie de COVID-19.

De nombreux rapports existent sur le sujet aux niveaux national ou international , a précisé Patricia Daly. Mais c’est important aussi d’avoir des rapports locaux pour que les acteurs de nos communautés puissent travailler ensemble.

La régie de santé Vancouver Coastal est l’une des cinq régies que compte la Colombie-Britannique. Plus de 1,25 million de personnes vivent dans l’aide géographique qu’elle couvre.

Le rapport montre l’impact que peuvent avoir sur la santé différents types d’événements qui découlent du changement climatique. L’étude a classé ces événements en trois catégories : les épisodes de chaleur extrême, les fumées des feux de forêt, puis la sécheresse, les inondations et les tempêtes, qui ont été regroupées dans la dernière catégorie.

Nous avons analysé des données locales pour voir les impacts de ces événements sur la population , indique le docteur Michael Schwandt, médecin hygiéniste.

Publicité

La fréquentation des services d’urgence, ou encore les chiffres de la mortalité ont, par exemple, été mis en corrélation avec des épisodes climatiques extrêmes, comme le dôme de chaleur qui a touché l’ouest du pays en 2021. Le lien avec la fumée des feux de forêt a aussi été étudié.

De grandes disparités

Nous avons regardé comment la population est exposée à ces problèmes , explique Michael Schwandt. Ce qui ressort notamment, c’est que les populations ne sont pas toutes affectées de la même manière par ces épisodes extrêmes. Il faut avoir en tête qu’il existe de grandes disparités.

Ainsi, l’analyse des données des visites aux urgences pendant le dôme de chaleur a montré que de nombreux patients qui souffraient de symptômes liés à la chaleur extrême étaient des résidents de zones urbaines denses, où il y a moins de verdure . Michael Schwandt a cité le centre-ville de Vancouver, Downtown Eastside ou encore le sud-est de Vancouver.

Faire baisser les températures dans les logements

Le médecin hygiéniste a ainsi pointé du doigt l’incidence que peut avoir le logement d’un individu sur sa santé. Le fait de vivre au dernier étage d’un immeuble, dans un logement orienté sud et dépourvu de climatisation, sont autant de facteurs qui accentuent les risques pour la santé des occupants.

Il est absolument crucial de faire baisser les températures dans les logements , note ainsi Michael Schwandt.

Le rapport s’accompagne de 17 recommandations. La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de ces recommandations sont déjà en train d’être appliquées , souligne Patricia Daly. La plupart ne sont pas nouvelles. On les retrouve dans d’autres rapports. Cela confirme qu’il faut suivre cette voie.

Ouvrir en mode plein écran Le rapport se penche notamment sur l'impact qu'a la fumée des feux de forêt sur la population. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le rapport préconise notamment la fourniture d’un équipement de climatisation ou un financement aux personnes bénéficiant d'une aide au revenu ou au handicap et présentant un risque élevé de complications liées à la chaleur.

Publicité

Il faut élargir les remises afin de faciliter l'accès aux pompes à chaleur, aux stores de fenêtre et à d'autres outils durables permettant de réduire les températures intérieures , détaille le rapport.

Des conséquences tragiques et massives

Pour diminuer les risques liés à la fumée des feux de forêt, le rapport conseille de mettre à jour les normes de construction et permettre la modernisation des bâtiments existants afin d'améliorer la filtration de l'air .

Le rapport invite aussi à protéger les réseaux d'eau potable contre les inondations et la sécheresse . Cela doit se faire, peut-on lire, grâce à des investissements dans les réseaux d'eau potable et grâce à un soutien des opérateurs de réseaux d'eau, en mettant l'accent sur les petits réseaux à haut risque .

Ce rapport s’adresse à tous les ordres de gouvernement et de la société. La publication du rapport n’est en quelque sorte qu’un début , affirme Michael Schwandt.