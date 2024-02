Prix de l’essence : un nouveau coup d’éclat à L’Ascension-de-Notre-Seigneur

Las de devoir vendre son essence plus cher que les concurrents qui l’entourent, le propriétaire d'une station-service de L’Ascension-de-Notre-Seigneur l’affiche maintenant à 2,99 $ le litre. Pour le moment, les clients paient encore 1,56 $.

Le prix à la pompe pourrait toutefois être revu à la hausse, mardi soir, pour atteindre 2,99 $ comme sur l'affiche.

On est écoeuré de payer 11 cents plus cher qu’alentour. L’essence se vend 1,45 $ le litre presque partout. On paye 10, 11 cents de plus que les autres. Ils se vengent , dit-il en faisant référence à sa bannière Sonerco.

Régis Laforge n’en est pas à son premier coup d’éclat. Il y a près de 10 ans, il s’est démené pour faire baisser le prix du carburant. À l’époque, il maintenait le litre d'essence sous la barre du dollar, forçant même la compétition à revoir ses prix. Il y a deux ans, il avait affiché le litre d'essence à 2,40 $.

Le propriétaire du commerce de la municipalité du Lac-Saint-Jean en est à sa cinquième année de contrat sur une durée de sept avec son fournisseur. Il concède que c’est difficile depuis le dernier renouvellement.

Il affirme que ses ventes ont passé de 4 000 000 de litres à 1 000 000 pendant cette période.

Régis Laforge a toujours conservé une marge de profit de six cents. Cela l’oblige, en ce moment, à vendre le litre d’essence à 1,56 $. Pour vendre 1,45 $, je devrais perdre cinq cents le litre , précise-t-il.

Vendre son essence plus cher qu'ailleurs n'a rien de bon pour les affaires. M. Laforge indique avoir complété la journée d’hier avec un maigre profit d’environ 60 $.

Bien qu’il sente l’appui des clients, le propriétaire de la station-service Sonerco ne se fait pas d’idée, certains iront faire le plein chez la compétition.

Info Essence

Selon CAA-Québec, le prix réaliste au Saguenay-Lac-Saint-Jean est de 157,6 cents le litre alors que le prix moyen à la pompe est de 147,8 cents.