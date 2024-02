Deux présumés passeurs qui auraient sévi en Estrie accusés

La GRC a porté des accusations contre deux hommes de Montréal après qu'ils auraient été surpris en train d'essayer de faire passer clandestinement des personnes de l'autre côté de la frontière vers les États-Unis l'année dernière.

La police a déclaré, mardi, que Marcos Chagolla Rojas, 39 ans, et Lino Guerrero Martinez, 29 ans, ont été accusés de complot en vue de commettre une infraction aux États-Unis.

Un communiqué de presse de la Gendarmerie royale du Canada indique que les deux hommes ont été arrêtés le 3 août à East Pinnacle, près d'Abercorn et de la frontière en Estrie, avec un groupe de 11 personnes.

La police indique qu'ils doivent comparaître le 19 février au palais de justice de Granby.

La nouvelle survient alors que la patrouille frontalière des États-Unis signale une augmentation du nombre de personnes tentant de traverser illégalement la frontière depuis le Canada.

L'agence a récemment déclaré que des agents du secteur de Swanton, qui patrouillent dans le Vermont, le New Hampshire et le nord-est de l'État de New York, avaient appréhendé plus de 3100 personnes originaires de 55 pays entre octobre et début février.