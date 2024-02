Rembourser le prêt COVID transforme le rêve d’une entrepreneure en cauchemar

Plus de 4800 entreprises de l’Atlantique ayant eu droit au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), mieux connu sous le nom de prêt COVID, ont été incapables de respecter la date butoir du 18 janvier pour rembourser le gouvernement fédéral. C’est une sur quatre environ, selon les statistiques préliminaires de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Au-delà de ces données, il y a des gens, comme Carole Boutot, propriétaire du restaurant Snack bar Caro, à Edmundston.

Elle avait obtenu 60 000 $ du CUEC pour passer à travers les ennuis financiers provoqués par la pandémie de COVID-19.

Son rêve de diriger sa propre entreprise de restauration est en train de tourner au cauchemar, dit-elle.

La COVID-19 a fessé comme une tonne de briques , avoue-t-elle.

Je ne suis pas capable de rembourser

Le gouvernement fédéral offre aux emprunteurs du CUEC la possibilité de rembourser le montant complet du prêt d’ici trois ans, avec un taux d’intérêt à 5 %, mais ils ne pourront pas bénéficier de la subvention qui est incluse dans le prêt et qui s'élève à une somme variant de 10 000 $, pour une aide de 40 000 $, à 20 000 $ pour une aide de 60 000 $. Les entreprises ont donc tout intérêt à trouver une autre solution afin de ne pas perdre ce montant forfaitaire.

Des restaurateurs qui ont eu recours au prêt COVID devoir rembourser une partie de leur prêt avec intérêt. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Chaque matin, Carole Boutot affirme pleurer un bon dix minutes avant d’entrer dans son commerce.

Je ne suis pas capable de rembourser et je ne serai pas capable tant que l’inflation sera élevée. Je ne peux pas emprunter, car je ne passerais pas à la banque. Mes chiffres sont dans les moins, je travaille des heures de fou, je suis en train d’y laisser ma santé. Et là, je dois rembourser 40 000 $. Si je dois payer ça, je ne passerai pas au travers , croit-elle, découragée.

D'autres prennent des arrangements

Choisir de rembourser à temps, c’est ce qu’a fait Guy Laviolette, propriétaire du restaurant La Source à Charlo, dans le Restigouche.

J’ai payé ma dette avant Noël en prenant des arrangements et de l’argent personnel. Je ne voulais pas perdre la subvention de 10 000 $. Donc, je me suis arrangé pour ne pas avoir cette dette à payer pour les trois prochaines années , a révélé celui qui célèbre cette année le 50e anniversaire de son commerce.

Anne Herbin, propriétaire de la boulangerie Grains de folie de Caraquet, dans la Péninsule acadienne, a elle aussi pu rembourser son prêt COVID tout juste avant la date d’échéance.

On a réussi à le payer en décembre. Cela nous a bien aidés à traverser la crise. Ça nous a donné un second souffle. On a pu réembaucher nos employés, continuer nos activités et rendre service à notre clientèle , dit-elle.

Non-respect de la date du 18 janvier

Louis-Philippe Gauthier, vice-président pour l’Atlantique de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante ( FCEI ), estime à plus de 4800 le nombre d’entreprises qui n’ont pu respecter la date d’échéance du 18 janvier.

Louis-Philippe Gauthier, vice-président Atlantique de la Fédération canadienne de l'entreprise idépendante. Photo : Radio-Canada

Selon ses calculs, il en compte plus de 1900 en Nouvelle-Écosse, près de 1450 au Nouveau-Brunswick, un peu plus de 1000 à Terre-Neuve-et-Labrador et près de 450 à l’Île-du-Prince-Édouard.

Il ajoute qu’au Canada, 23 % des entreprises qui tentent de rembourser ce prêt doivent cogner à la porte des banques pour un emprunt personnel ou renégocier leur hypothèque.

C’est une réalité malheureuse , pense-t-il. Plusieurs entreprises ont bougé mer et monde pour respecter la date du 18 janvier. Une grosse portion des entreprises a été fragilisée en raison de la pandémie. Ensuite, il faut faire beaucoup de profits si on veut être capable de payer la dette.