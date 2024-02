À l’heure où un nombre grandissant de demandeurs d’asile sont forcés de se tourner vers l’aide sociale, Québec solidaire (QS) croit que le gouvernement Legault aurait la capacité juridique d’agir en créant une « autorisation rapide de travail » dans la province.

Je m'explique mal [...] pourquoi, face aux échecs d'Ottawa, le gouvernement caquiste n'a pas agi plus tôt avec ses compétences et ses pouvoirs , déplore le porte-parole de QS en matière d'immigration, le député Guillaume Cliche-Rivard.

Lorsqu’ils arrivent en sol canadien, les demandeurs d’asile doivent attendre un permis de travail délivré par le gouvernement fédéral avant d’intégrer le marché de l’emploi. Or, les délais qui précèdent l'obtention de ce précieux document sont très, très longs , rappelle M. Cliche-Rivard.

J'entends des histoires où il y a des gens qui après 7, 8, 9, 10, 11 mois n'ont pas encore leur permis de travail fédéral , dit-il. Une attente qui a des conséquences pour les demandeurs d’asile eux-mêmes, mais aussi pour la province.

Pendant ce temps-là, c'est le Québec seul qui s'occupe d'assurer les besoins de subsistance de ces personnes-là, notamment par l'aide de dernier recours.

Lui-même un ancien avocat en droit de l’immigration, Guillaume Cliche-Rivard soutient que le Québec serait tout à fait en mesure de contourner le problème avec une autorisation temporaire.

On pourrait certainement produire une lettre qui serait de nature à les autoriser à travailler et qu'il serait possible de fournir [...] à l'ensemble des employeurs potentiels en disant que ces personnes sont qualifiées pour travailler au Québec en attendant leur permis de travail fédéral.

Si le Québec est capable de donner des prestations de dernier recours, il est capable d'autoriser une personne à travailler sur son territoire , assure le député.

L’année dernière, le nombre moyen de demandeurs d’asile prestataires de l’aide sociale chaque mois, au Québec, avait franchi la barre des 40 000.

Ça fait des mois, voire des années, qu'on se plaint du délai de traitement du fédéral. Il aurait été tout à fait justifié de la part des autorités provinciales et de la CAQ d'aller de l'avant avec une telle mesure.

Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole de QS en matière d'immigration

Quel pouvoir?

La professeure de droit à l’Université de Montréal France Houle est d’un autre avis.

Le Québec n’a pas la capacité juridique d’octroyer des permis temporaires de travail , écrit-elle dans un courriel, précisant que c’est tout particulièrement vrai pour les demandeurs d’asile qui attendent une décision quant à savoir s’ils pourront rester en sol canadien ou non.

Mme Houle ajoute cependant qu’il pourrait y avoir une voie de passage.

Le gouvernement fédéral pourrait autoriser le gouvernement du Québec, par le moyen d’une entente intergouvernementale, à délivrer de tels permis. L’entente servirait notamment à préciser les conditions d’application de cette autorisation.

À défaut de pouvoir agir seul à court terme, le gouvernement Legault pourrait au moins travailler sur différents éléments qui pourraient aller dans ce sens-là , avance la professeure de relations industrielles à l’Université Laval Aline Lechaume.

C'est proposer peut-être au fédéral de délivrer une autorisation de travail avant l'obtention du permis. Ça pourrait être une autorisation de travail avec des droits limités sur les secteurs d'activités , suggère Mme Lechaume.

On les brime

Selon elle, les demandeurs d’asile ne demandent qu’à travailler et la situation de précarité dans laquelle plusieurs d’entre eux sont placés représente des risques, car ils sont parfois contraints de travailler au noir, pour de maigres sommes et dans des conditions rès difficiles.

Les demandeurs d'asile ne veulent pas plus d'aide sociale. Les personnes demandeuses d'asile veulent être en sécurité et travailler. Actuellement, on ne garantit ni l'un ni l'autre, donc on les brime.

Le dossier des demandeurs d’asile est une pomme de discorde qui continue d’alimenter les tensions entre Québec et Ottawa.

Malgré la fermeture du chemin Roxham, en mars 2023, le Québec accueille toujours un nombre de demandeurs d’asile beaucoup plus important que le poids démographique qu’il représente au sein du Canada.

Sur les 289 000 demandeurs d’asile qui se trouvent actuellement au pays, pas moins de 55 %, soit environ 160 000, sont en sol québécois, rappelait la semaine dernière la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec, Christine Fréchette.

La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, Christine Fréchette

D’ailleurs, dans une lettre transmise à Justin Trudeau en début d’année, François Legault a réitéré ses demandes pour qu’Ottawa répartisse mieux les demandeurs d’asile dans l’ensemble du pays.

Québec demande aussi un resserrement de la politique canadienne d’octroi de visas et un remboursement des 470 millions de dollars qu’il a dépensés pour l’accueil des demandeurs d’asile en 2021 et 2022.

À la fin de janvier, Ottawa a annoncé qu’il verserait 100 millions de dollars au Québec, mais la province a rapidement fait savoir que cette somme était insuffisante.