Aménagement des forêts, volumes de bois récolté, changements climatiques… Les enjeux abordés lors de la Table de réflexion sur l'avenir de la forêt étaient nombreux pour sa première journée de travaux à Rimouski.

Ces consultations, promises par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts l’automne dernier, s’échelonneront sur plusieurs semaines aux quatre coins du Québec pour discuter de solutions en vue d'améliorer la gestion des forêts et en assurer la pérennité face aux changements climatiques.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, souhaite concilier protection de la biodiversité et dynamisme de la filière forestière au Québec. (Photo d'archives)

S’il y a un consensus, c’est que le statu quo n’est plus possible , insiste la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette Vézina, qui a prononcé une allocution à l'ouverture des premières consultations, réunissant producteurs de bois, acériculteurs, chercheurs et syndicats.

L’automne dernier, le Forestier en chef du Québec s'est préoccupé par l’avenir des forêts dans la province, notamment face aux changements climatiques. Il a pressé Québec d’entreprendre une réflexion sur son aménagement forestier.

Repenser la forêt à l’ère des changements climatiques

Impossible d’aborder la gestion et l’aménagement des forêts québécoises sans aborder la crise climatique, rappelle la ministre, qui évoque la saison historique de feux de forêts qu’a connue la province l’été dernier. Il y a une volonté collective de réfléchir à l'avenir de la forêt, s'assurer qu'on adapte nos forêts, qu'on aide nos forêts à traverser les changements climatiques , croit la ministre.

Cela pourrait passer, suggère-t-elle, par la désignation de différentes zones forestières, comme l’a proposé le Forestier en chef Louis Pelletier.

Plus de 4 millions d'hectares de forêt ont brûlé au Québec en 2023. (Photo d'archives)

L'intention, elle est louable , admet Patrick Morin, directeur général du Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent, au sujet de la tenue de cette démarche de consultation.

Il faut voir cette forêt-là comme un tout et rééquilibrer comment on joue sur les curseurs; jusqu'à quel point on utilise l'ensemble de la forêt disponible pour l'allouer à la possibilité forestière, ou si on doit plutôt en garder en réserve – parce qu'on ne sait pas quand ça va passer au feu ou tomber au vent – ou pour en conserver davantage , illustre Patrick Morin.

Cette idée de zones forestières pourrait permettre, ajoute Patrick Morin, de mieux délimiter les endroits aménagés de façon intensive et de les éloigner de la faune, comme le caribou de la Gaspésie, par exemple.

À cet égard, Maïté Blanchette Vézina assure que cette Table de réflexion sur l'avenir de la forêt ne se tiendra pas aux dépends de la publication de la nouvelle stratégie de protection de l'habitat des caribous forestiers et montagnards du Québec, attendue depuis des années.

Pas de table rase

Repartir à zéro au chapitre des aménagements forestiers ne serait pas souhaitable, selon ce qu'ont dit plusieurs acteurs réunis en consultation mardi à Rimouski.

Mais la plupart s'entend pour dire que des changements s'imposent, comme le président du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, Maurice Veilleux. Présentement, on récolte la forêt qui a été aménagée dans les années 80 avec la volonté gouvernementale de ces années-là.

Le président du Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent, Maurice Veilleux, estime que Québec doit mieux soutenir financièrement les producteurs de bois.

Si on continue à faire un aménagement famélique comme on fait là, les usines qu'on a et qui ont investi de l'argent dans leur modernisation, dans 20 ans, c'est vrai qu'il y aura une rupture de stock , avertit M. Veilleux, qui milite pour une bonification des budgets consacrés à l'aménagement des forêts. À ses yeux, il faudrait encourager les coupes en forêt privée, plus à proximité des usines et des villages.

Justin Plourde, président des Producteurs et productrices acéricoles pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, souhaite pour sa part que l'acériculture occupe une plus grande place en forêt publique.

Le président des Producteurs et productrices acéricoles pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, Justin Plourde

Au Bas-Saint-Laurent, il y a des superficies qui sont disponibles pour l'acériculture, mais seulement sur le court terme, explique Justin Plourde. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment le moyen et le long terme. Et présentement, il n'y a pas de planification à long terme pour le développement de l'acériculture et ça nous inquiète beaucoup.

Une rencontre nationale se tiendra le 11 avril prochain afin de faire le point sur les différentes propositions amenées lors des 12 consultations régionales prévues dans les prochaines semaines.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux