Attente plus longue avant de voir un pédiatre à Rimouski

Le nombre d'enfants qui attendent de voir un pédiatre est en nette augmentation dans l'est du Bas-Saint-Laurent. Plus de 150 d'entre eux sont considérés « hors délais » par les autorités de la santé : c'est plus du double par rapport à l'an dernier.

En plus de deux postes non pourvus, trois pédiatres rattachés à l'hôpital de Rimouski, qui dessert aussi La Mitis, La Matanie et La Matapédia, sont en congé de maladie longue durée.

Résultat : au lieu de neuf médecins spécialistes, ils ne sont que quatre à se partager le travail. Étant donné qu'un pédiatre doit assurer en tout temps la garde à l'urgence, les listes d'attentes s'allongent depuis plusieurs mois.

Plus du tiers des jeunes patients en attente sont d'ailleurs considérés hors délais par le CISSS, c'est-à-dire que le temps d'attente dépasse les cibles fixées par le ministère, cibles qui varient en fonction de la gravité des cas. Le PDG du CISSS Jean-Christophe Carvalho confirme que les cas les plus urgents respectent cependant les délais prescrits par la loi.

Nombre de consultations en attente au Bas-Saint-Laurent : 443 Consultations en attente hors délais : 152 Consultations hors délais en février 2023 : 60

N'empêche, dans plusieurs cas, des parents se font dire de patienter des mois avant que leur enfant puisse voir un pédiatre.

Pour atténuer l'impact de ce manque de pédiatres, le CISSS demande aux cinq pédiatres en poste à Rivière-du-Loup de prendre en charge des patients de l'est du Bas-Saint-Laurent. Ceux-ci pourront bientôt exercer à l'hôpital de Trois-Pistoles, d'abord parce que la demande est présente dans la MRC des Basques, mais cela permettra aussi de voir des enfants de Rimouski, note le Dr Carvalho.

Le nerf de la guerre va passer par du recrutement et on est en processus là-dedans.

Le PDG du CISSS se dit aussi préoccupé par la pression qui est mise sur les quatre pédiatres toujours en poste à Rimouski. Nous sommes en soutien auprès des équipes pour trouver des façons de faire pour que la situation se rétablisse le plus rapidement possible.

Il n'y a que quatre pédiatres en poste à Rimouski actuellement au lieu de neuf.

Le docteur Carvalho ajoute que certains cas sont aussi transmis aux pédiatres de Québec.

Cette situation tranche avec celle des dernières années où l'accès aux pédiatres était historiquement très bon dans la région , note le PDG .

À Rivière-du-Loup, seule autre ville du Bas-Saint-Laurent où l'on trouve des pédiatres, les cinq postes sont occupés.