Des bourses de persévérance qui usent la patience

Audrey Fauteux-Robillard a commencé sa maîtrise en enseignement au secondaire en août 2022. Près d’un an et demi plus tard, elle n’a toujours pas reçu un sou de la bourse de persévérance qui lui avait été promise en tout début de parcours.

On nous avait parlé de cette bourse à notre admission à la maîtrise. On nous avait promis que ça serait efficace, que tout serait automatique. Mais on est tous très déçus.

C’est une bourse fantôme. Personne ne croit qu’on va la recevoir.

Les bourses de persévérance pour les étudiants inscrits à la maîtrise qualifiante en enseignement promettent le versement d’un montant maximal de 2500 $ pour chaque bloc de 15 crédits acquis, pour un total de 10 000 $.

Les huit universités qui offrent ces programmes doivent se partager une enveloppe annuelle de trois millions de dollars jusqu’en 2025-2026.

Officiellement, ces bourses visent l’amélioration du taux de diplomation et à soutenir financièrement les personnes combinant un travail au sein du réseau scolaire et un programme d’études en enseignement , peut-on lire dans la documentation gouvernementale.

Ouvrir en mode plein écran Audrey Fauteux-Robillard a fait une maîtrise en histoire avant de se tourner vers l'enseignement au secondaire en univers social. Photo : Gracieuseté : Audrey Fauteux-Robillard

Mais cela fait bien rire Audrey Fauteux-Robillard. Elles sont loin de nous aider à persévérer, ces bourses. Il faut plutôt persévérer pour obtenir la bourse de persévérance , lance-t-elle à la blague.

C’est décourageant et frustrant. Beaucoup de mes collègues en arrachent, ont des enfants ou deux emplois en même temps. Certains ralentissent la cadence de leurs études , confie-t-elle.

Une question administrative

Véronique Beaulieu, qui étudie à la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire à l’Université Laval, se bat depuis des mois pour obtenir plus d’information sur ces bourses de persévérance.

Elle a dû contacter son université et le ministère de l’Enseignement supérieur à plusieurs reprises pour enfin comprendre ce qui clochait. Ça se renvoie beaucoup la balle dans les deux camps, c’est extrêmement difficile d’avoir de l'information , explique-t-elle.

La bourse de persévérance est versée une fois par année, généralement à l’été, si un étudiant a terminé au moins un bloc de 15 crédits pendant l’année civile précédente.

Puisque les maîtrises qualifiantes sont en général des programmes à temps partiel, il est fréquent qu’un étudiant n’ait acquis qu’une douzaine de crédits lors de sa première session d’études. Conséquence : celui qui a commencé son programme à temps partiel à l’automne 2022 ne verra pas la couleur de la bourse de persévérance avant l’été 2024.

Mes collègues m’en parlent constamment. Il faut que je leur explique le fonctionnement de la bourse et pourquoi ils n’ont encore rien reçu, dit Véronique Beaulieu. Il y a vraiment beaucoup de mécontentement.

Ouvrir en mode plein écran Véronique Beaulieu a fait des pieds et des mains pour comprendre le fonctionnement des bourses de persévérance pour les étudiants à la maîtrise qualifiante en enseignement. Photo : Radio-Canada / Courtoisie de Véronique Beaulieu

On a besoin de cette bourse-là pendant qu’on est aux études, pas après!

D’autres étudiants ne sont même pas au courant de l’existence de cette bourse. Marie-France, qui étudie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, affirme n’avoir jamais reçu d’informations à son sujet. C’est Radio-Canada qui lui a appris qu’elle était admissible à cette aide financière.

Je suis vraiment contente d’apprendre ça! Mais c’est dommage de ne pas l’avoir su avant , confie-t-elle. Et surtout, ça serait bien si [ces bourses] étaient ajustées à notre réalité. Étant justement en train de réaliser un stage à temps plein non rémunéré, elle doit compter sur ses économies pour payer ses factures. Cette aide aurait donc été la bienvenue.

Elle préfère ne pas dire publiquement son nom de famille de crainte de s’identifier publiquement comme enseignante non légalement qualifiée et ainsi perdre de la crédibilité auprès des parents de ses élèves.

Deux poids deux mesures

Si la grogne est si vive, c’est parce que les étudiantes à la maîtrise qualifiante se sentent traitées injustement par rapport aux milliers d’étudiants qui sont maintenant admissibles aux bourses Perspective Québec.

Ces dernières permettent aux étudiants inscrits dans un programme visé par l’Opération main-d’oeuvre (OPMO) du gouvernement, comme l’enseignement, de recevoir 2500 $ pour chaque session à temps plein terminée avec succès.

Les étudiants reçoivent les bourses Perspective très rapidement après la fin de leur session, le plus souvent en quelques semaines.

Mais les maîtrises qualifiantes en enseignement ne font pas partie des programmes admissibles pour ces bourses, puisqu’il s’agit de programmes à temps partiel.

Afin d’éviter de désavantager les étudiants dans ces maîtrises qui, après tout, mènent à une profession priorisée par l’OPMO, le gouvernement a bonifié les bourses de persévérance pour les étudiants à la maîtrise qualifiante en enseignement, les faisant passer de 1250 $ par bloc de 15 crédits à 2500 $ dans le budget 2022-2023.

Encore faut-il les recevoir quand on en a besoin, déplore Véronique Beaulieu.

Ceux qui sont au baccalauréat en enseignement reçoivent l’argent des bourses Perspective très vite pour rembourser leur session. Mais nous, ça s’étale sur des années! se désole-t-elle.

En août dernier, lorsque Radio-Canada avait questionné la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, sur les difficultés financières des étudiants à la maîtrise qualifiante en enseignement, son cabinet avait répondu que ces bourses de persévérance étaient adaptées spécifiquement à la situation des étudiantes à temps partiel .

Force est de constater que ce n’est pas le cas, explique Myriam Richer, étudiante à la maîtrise qualifiante au préscolaire et primaire à l’Université de Montréal.

L’automne dernier, Mme Richer avait publiquement dénoncé les ratés du programme et, surtout, les nombreux obstacles financiers qu’elle et ses collègues devaient affronter, étant exclus des bourses Perspective Québec et devant souvent refuser des charges de travail afin de se rendre disponibles pour leurs stages… non rémunérés.

Ouvrir en mode plein écran Myriam Richer est mère de famille monoparentale. Elle s'est intéressée à l'enseignement après s'être impliquée dans les écoles de ses deux enfants. Photo : Radio-Canada / Isabelle Barzeele

Pour elle aussi, les bourses de persévérance sont comme une chimère. J’en suis à ma sixième session sur huit et… toujours rien , écrit-elle, lasse et découragée.

Nous posons des questions et on nous répond toujours qu’on ne connaît pas le montant de la bourse ni la date de versement , ajoute-t-elle, très frustrée par le manque de transparence des institutions concernées.

Des universités et le MES au courant de ces délais

Les universités contactées par Radio-Canada ne semblent pas éprouver le même sentiment d'urgence que leurs étudiants.

À l’Université Laval, on reconnaît que le premier versement peut être long à recevoir pour une personne qui chemine à temps partiel et on affirme explorer des avenues pour que les personnes inscrites à la maîtrise puissent bénéficier de leurs bourses plus rapidement en cours d’études .

L’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle, se dit sensible aux préoccupations liées à ce programme de bourses . Des échanges ont lieu avec le ministère au sujet des critères de sélection et des délais de traitement, sujet principal des interrogations des étudiants, assure-t-on.

Du côté de l'Université de Montréal, on renvoie la balle à Québec. L’Université applique les consignes établies par le ministère [de l’Enseignement supérieur] au sujet de l’attribution des bourses.

L'Université de Sherbrooke reconnaît pour sa part que les bourses de persévérance peuvent effectivement faire l’objet de doléances , mais affirme ne pas avoir reçu un nombre de plaintes particulièrement élevé à leur sujet.

Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES), lui, explique qu’il est impossible de verser plus rapidement les bourses. Puisque l’enveloppe est fermée , le nombre total de [boursiers] doit être connu avant de confirmer le montant de la bourse , indique-t-on.

S’il y a plus de 1200 étudiants admissibles, le montant maximal de 2500 $ devra être revu à la baisse. L’octroi ne peut se faire qu’une fois par année, en fin d’année financière , conclut le MES .

La réponse du ministère aux étudiants est d'ailleurs laconique. Des discussions sont en cours avec les partenaires à ce sujet , nous écrit-on.

La ministre consciente du problème

Questionné à ce sujet, le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, répond être conscient que les délais d’octroi des bourses peuvent être un irritant pour plusieurs étudiants .