La C.-B. lance un programme de logements locatifs abordables pour la classe moyenne

La Colombie-Britannique va apporter un financement à faible coût pour que soient construits sur des terres publiques davantage de logements locatifs abordables destinés à des ménages faisant partie de la classe moyenne.

Le premier ministre David Eby dit que, à travers un nouveau programme intitulé BC Builds, la province et ses partenaires devront déterminer des terres appartenant notamment aux gouvernements, aux organismes sans but lucratif (OSBL) et aux Premières Nations qui sont peu ou pas utilisés.

En plus du programme, nous créons une agence qui sera chargée de rassembler les partenaires pour fournir des logements que les gens peuvent réellement se payer.

Chaque projet provenant d' OSBL et de Premières Nations devra inclure 20 % de logements abordables à louer. Ils doivent également être mis en location à 20 % en dessous du prix du marché.

Publicité

Le programme BC Builds profite d’un financement à faible coût de 2 milliards de dollars provenant de BC Housing et d’une nouvelle enveloppe de 950 millions de dollars de la province.

Pour la conception et l’achèvement d’un projet avec BC Builds, la Colombie-Britannique vise un échéancier allant de 12 à 18 mois au lieu de trois à cinq ans.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) reconnaît qu’il s’agit d’un échéancier ambitieux. Cependant, Victoria assure qu’il est réaliste grâce à la collaboration des partenaires, à l’octroi rapide de permis de construire et aux projets de loi déposés cet automne qui simplifient, selon le parti, le processus de construction.

Pour être admissible au programme BC Builds, une personne ou une famille doit avoir un revenu allant de 84 780 $ à 131 950 $ pour louer un studio ou une chambre sous le prix du marché. Pour deux, trois ou quatre chambres, le ménage doit disposer d'un revenu entre 134 410 $ et 191 910 $.

Publicité

La province ne dit pas combien de personnes pourront profiter du programme BC Builds.

Présentement, selon les estimations du NPD , trois projets seront en phase de construction cet été. Ils offriront 400 logements à North Vancouver ainsi que dans le District régional de la vallée de Cowichan et à Gibsons.

En tout, 20 projets ont été choisis pour permettre de construire quelque 4000 logements d’ici 2026.

Pour le moment, ce programme ne vise que les locataires, mais David Eby indique qu’il profitera par la suite aux ménages qui veulent devenir propriétaires.

Répondre à la pénurie de travailleurs

Le ministre du Logement, Ravi Kahlon, dit que BC Builds cherche aussi à répondre à la pénurie de travailleurs en Colombie-Britannique qui a été aggravée par un manque criant de logements abordables .

Nous étudions des villes comme Vienne et Singapour pour apprendre comment elles utilisent les terres et l'argent du gouvernement pour construire des logements pour les enseignants, les infirmières et les travailleurs de la construction pour qu'ils puissent rester dans leur communauté.

Tim Heimpel, inhalothérapeute à l'Hôpital Lions Gate, à North Vancouver, affirme que son hôpital a perdu des travailleurs de la santé en raison des prix élevés pour louer ou acheter un logement à North Vancouver.

Ces six derniers mois, nous avons perdu deux inhalothérapeutes incroyables parce que les logements sont trop chers. Ils ont quitté leur emploi pour aller vivre dans d'autres provinces.

Il estime que, s'il ya avait plus de logements abordables près de leur lieu de travail, les travailleurs de la santé seront plus aptes à accepter des quarts de dernière minute. Cela offrirait un meilleur environnement de travail et de meilleurs services à la population , dit-il.

Stephanie Allen, consultante en logement qui a travaillé à BC Housing, dit que, si l'abordabilité est respectée à long terme, le programme devrait permettre à la classe moyenne de vivre à proximité du lieu où se trouve son emploi.

Elle craint que les promoteurs immobiliers ne soient assujettis aux mêmes critères d'abordabilité que les organismes sans but lucratif et les Premières Nations.

S'ils ne sont pas obligés de construire 20 % de logements abordables, qu'est-ce qui garantit que les loyers ne vont pas exploser après un an , demande-t-elle.

La Colombie-Britannique confirme que des régies de la santé et des districts scolaires qui sont eux-mêmes propriétaires de terrains veulent participer au programme BC Builds pour favoriser la rétention et le recrutement de leurs employés.