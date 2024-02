Un cadre signé par Jean Béliveau dérobé au musée du Tournoi pee-wee

Le Tournoi de hockey pee-wee est victime d’une triste première. Une pièce de collection, une photo d’époque encadrée et signée par Jean Béliveau, a été volée au petit musée retraçant l’histoire de la compétition.

C’est arrivé dimanche en début de soirée. Des images ont été prises et une plainte a été faite officiellement au Service de police de la ville de Québec , lance le directeur général du tournoi, Patrick Dom.

La photo dérobée a été prise lors d’un match caritatif opposant les Canadiens de Montréal aux As de Québec, en 1959, au profit de la toute première édition du Tournoi pee-wee de Québec. Dans l’uniforme tricolore, Jean Béliveau effectue la mise au jeu protocolaire face à son ancienne équipe, les As.

C’est vraiment dommage et c’est frustrant. On monte ce petit musée-là au Centre Vidéotron pour que les gens viennent se remémorer des souvenirs d’il y a 10, 15, 50 ou 60 ans , se désole le directeur général du tournoi.

Une valeur inestimable pour « M. Pee-wee »

Le musée en question est rendu possible grâce à Ghislain Bérubé, aussi connu sous le nom de M. Pee-wee . Bénévole au tournoi depuis les tout débuts en 1960, ce dernier a amassé une impressionnante collection d’artéfacts retraçant les 64 éditions de la compétition.

Ouvrir en mode plein écran Ghislain Bérubé, alias M. Peewee, met en place son musée chaque année au Centre Vidéotron. Photo : Radio-Canada

Le cadre volé lui appartient et, mardi, M. Bérubé peinait à retenir ses larmes lorsque rencontré par Radio-Canada. Je suis un maniaque de Jean Béliveau. J’avais acheté le cadre lors d’un encan au Patro Roc-Amadour et, plus tard, j’ai pu le faire signer par M. Béliveau. Même lui n’en revenait pas de voir ça , relate-t-il avec émotion.

J’espère le retrouver, c’est tout. Ça n’a pas de prix pour moi.

Patrick Dom s’en remet pour sa part à la police pour la suite des choses, mais il a aussi invité quiconque ayant des informations au sujet du vol à contacter son organisation.

