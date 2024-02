Des cartes de Saint-Valentin aux élus pour qu’ils donnent plus d'amour aux écoles

Des élèves de l’école Saint-Henri à Moncton et leurs parents ont lancé une campagne de cartes de Saint-Valentin afin de demander aux élus de « mieux anticiper et de gérer efficacement » la surpopulation dans les écoles néo-brunswickoises.

On a voulu prendre avantage de la célébration de la Saint-Valentin. On sait que dans les écoles élémentaires, à la Saint-Valentin, ils vont tous se passer des petites cartes , dit la porte-parole du groupe de parents de l’école Saint-Henri, Caroline Hétu.

Les petites cartes ont pour mission de demander aux élus de donner un peu plus d’amour aux écoles et particulièrement à Saint-Henri, où les besoins en infrastructures sont criants en raison de la surpopulation.

Deux élèves montrent les valentins qu'ils ont confectionnés.

En 2021, environ 310 élèves fréquentaient l’établissement scolaire. Trois ans plus tard, ils sont maintenant environ 470 et l’école prévoit qu’il y en aura près de 490 d’ici la fin de l’année.

C’est une énorme augmentation , note Caroline Hétu. Il y a une grosse vague d’immigration et c’est très bien […], mais ça fait en sorte que cette vague a été tellement rapide que les infrastructures à l’école n’ont pas été capables de suivre.

Afin de créer plus d’espace pour la rentrée scolaire 2023, des classes-roulottes ont été installées dans la cour d’école. De septembre à janvier, aucun passage ne les reliait à l’établissement principal.

Les étudiants devaient mettre leurs bottes et leurs tuques l’hiver pour se rendre à l’école ou à la salle de bain.

De plus, la cafétéria et la bibliothèque ont dû être sacrifiées pour faire des salles de classe supplémentaires. Le gymnase et la classe de musique ont aussi été mis à contribution.

Des petits mots des parents et des élèves pour témoigner de leur amour envers la bibliothèque de l'école Saint-Henri.

Caroline Hétu relate que les élèves n’apprécient vraiment pas cette situation qui perdure et qu’ils aimeraient avoir les mêmes infrastructures que tout le monde.

Ce sont des classes ou des locaux scolaires qui ont un grand impact sur l’engagement des [élèves] dans leur vie scolaire […] et qui vont faire en sorte qu’ils vont avoir un meilleur succès à l’école , soutient-elle.

Rénovation à venir, échéancier imprécis

Dans une lettre adressée au ministre de l’Éducation et au ministre de l’Infrastructure à l'automne, le groupe de parents a réclamé un financement pour l’agrandissement de l’école.

Bien que le comité se réjouisse que la province ait accepté la demande, des craintes demeurent quant à l’échéancier des travaux de construction. Les délais seront-ils raisonnables et les infrastructures seront-elles prêtes pour la prochaine rentrée scolaire? Impossible de le savoir pour l’instant.

La dernière fois qu’on leur a demandée pour des roulottes, on n’en a pas eu autant et là finalement on en a eu, mais ça a pris cinq mois avant que les travaux soient finalisés , rappelle Caroline Hétu.

C’est ce climat incertain qui a poussé plusieurs familles à se réunir lors d’une soirée de mobilisation festive, mercredi dernier, afin de préparer les valentins. Des lettres écrites par les parents les accompagneront. On y décrit les manques criants à l’école Saint-Henri, et leurs répercussions sur les élèves.

Plus d'une centaine de personnes ont participé à l'activité de valentins de l'école Saint-Henri, le 7 février 2023.

Caroline Hétu espère que les missives pousseront les députés à s’activer plus rapidement. Il doit y avoir une conversation , dit-elle. Je ne suis pas certaine qu’ils sont au courant des impacts de leurs décisions.

Mardi après-midi, quelques familles se sont réunies devant un bureau de poste à Moncton afin d'envoyer leurs créations aux élus.

Je suis certaine qu’ils ne sont pas habitués à recevoir des cartes aussi colorées, avec autant de cœur , plaisante Caroline Hétu.

Parallèlement, une pétition en ligne a été lancée par le comité et comptait mardi près de 200 signatures. Elle doit être déposée en chambre le mois prochain.

Avec des informations de l’émission L’heure de pointe Acadie