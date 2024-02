Menacé de poursuites, le directeur des relations médias du premier ministre François Legault, Manuel Dionne, a finalement présenté ses excuses au député de Québec solidaire (QS) Vincent Marissal, qui les a acceptées.

M. Dionne s'en était pris personnellement à M. Marissal sur les réseaux sociaux, après que ce dernier eut raconté que le premier ministre Legault l'avait croisé dans les corridors de l'Assemblée nationale et traité de lanceur national de bouette .

Dans un micromessage qui a depuis été effacé, M. Dionne affirmait que M. Marissal s'était présenté en politique sur un mensonge , faisant référence au fait qu'il avait nié avoir flirté avec le Parti libéral du Canada.

Il accusait même le député solidaire de Rosemont d'avoir tourné les coins ronds lorsqu'il était journaliste.

Lundi, M. Marissal a dénoncé les propos de Manuel Dionne et réclamé des excuses, en n'excluant pas une poursuite pour atteinte à sa réputation. Le chef parlementaire de QS , Gabriel Nadeau-Dubois, a également crié au salissage .

C'est non seulement une atteinte à l'intégrité et à la réputation professionnelle de Vincent, [...] c'est aussi une menace indirecte envers tous les députés de l'opposition : faites attention [...] sinon, on va vous le faire payer.