Engouement inespéré pour un programme féminin d’initiation au curling

Un programme féminin d’initiation au curling suscite un engouement inespéré au Club Noranda.

Offert par Curling Québec, le programme Curling 101 entre femmes, qui se déroule tous les lundis sur une période de huit semaines, a attiré un total de 35 participantes à Rouyn-Noranda.

Rencontrée lundi avant le début de la deuxième séance, la coordonnatrice du programme, Valérie Morin, affirme que l’engouement dépasse toutes les attentes des organisatrices.

J’avais le chiffre optimiste de peut-être une douzaine à une quinzaine de personnes, mais en moins de quatre jours d’inscriptions, 24 participantes étaient déjà inscrites , lance Mme Morin avec enthousiasme.

Un total de 35 participantes se sont inscrites au programme Curling 101 entre femmes.

Rapidement, il est devenu évident que la demande dépassait l’offre. Le Club de curling Noranda a donc contacté Curling Québec afin de s'enquérir de la possibilité d’agrandir le groupe.

Le chiffre de 24, c’était notre limite au départ, on pouvait dire qu’on était complets après quatre jours, mais avec Curling Québec et le conseil d’administration, on a vérifié si on pouvait prendre deux glaces supplémentaires. On a donc pu ouvrir à 32 places et en fin de semaine, on a accepté trois dernières participantes, donc on est à 35 participantes ce soir , mentionne Valérie Morin.

C’est vraiment au-delà de mes attentes et de mes espérances. Je suis vraiment satisfaite de voir l’engouement et de pouvoir transmettre la passion du curling à ces participantes.

Valérie Morin, coordonnatrice du programme, et Nathalie Leblanc, entraîneuse.

Nathalie Leblanc, qui agit en tant qu’entraîneuse certifiée pour le programme, fait observer qu’un nombre très limité de clubs de curling au Québec peut se permettre de recevoir un aussi grand nombre d'apprenties curleuses en même temps.

On a quand même six glaces, on est très très privilégiés parce qu’ailleurs, ils n’ont pas six glaces. En général, c’est quatre ou deux glaces. Ce n’est donc pas beaucoup , fait-elle remarquer.

Quand le sport et le social se combinent

Chaque lundi, avant de mettre à l’épreuve leurs habiletés sur la glace, les participantes se regroupent au Club de curling pour prendre le goûter, qui est inclus dans le programme, puis pour assister à un bref exposé théorique.

Au-delà de la volonté de découvrir un nouveau sport, c’est la possibilité de socialiser avant, pendant et après la séance qui a séduit de nombreuses femmes.

De un, c’est un sport qui est en début de semaine, qu’on est capables de rentrer dans notre routine plus facilement. C’est un social de femmes, c’est pas compliqué à apprendre et ça fait travailler tout le corps , souligne Jocelyne Lemire, qui loue au passage le dynamisme du groupe d’entraîneuses.

Marie-Pier Belisle et Claudia Beaudoin apprécient le volet social entourant la pratique du curling.

Claudia Beaudoin, qui s’est inscrite avec son amie Marie-Pier Belisle, explique que son intérêt pour le curling est né à la suite d’une activité sociale organisée avec des collègues de travail.

Avec une collègue, on s’était dit que ce serait vraiment plaisant de se former une équipe et de jouer, mais on n’avait personne d’autre avec nous pour embarquer et former une équipe, alors quand Marie-Pier a vu l’annonce de Curling Québec, elle me l’a partagée et on a décidé de s’inscrire , raconte-t-elle.

Mme Beaudoin ajoute que le volet social a aussi joué un rôle important dans sa volonté de s’inscrire.

C’est très positif jusqu’à maintenant. Ce que j’avais trouvé lors de notre activité sociale, c’est que oui, c’est un sport, mais qui permet quand même de jaser, de profiter et de passer une belle soirée. Oui, on bouge, mais en même temps, c’est une activité sociale, on a du plaisir et c’est vraiment ce qui m’a amenée à m’inscrire , affirme-t-elle.

Christine Brochu et Cynthia Trudel se sont inscrites avec leurs amies et partenaires de golf.

Golf l’été, curling l’hiver

Christine Brochu, pour sa part, s’est inscrite en compagnie d’un groupe d’amies pratiquant le golf ensemble durant l’été.

Je pense que notre besoin principal était de se retrouver. Étant donné qu’on est des golfeuses, l'aspect social nous manquait, on est une gang de sportives, on aime être ensemble. On voulait découvrir un nouveau sport aussi, alors on a vu ça sur Facebook et on a profité de l'occasion , relate-t-elle.

Le plaisir est vraiment au rendez-vous, poursuit son amie Cynthia Trudel. Juste la première séance, on s’encourageait vivement et c’était vraiment le fun! La preuve, c’est qu’on est là au deuxième cours! , dit-elle en rigolant.

L'entraîneuse Nathalie Leblanc donne des explications aux participantes avant le début de la séance sur glace.

Créer une ligue féminine

Valérie Morin et Nathalie Leblanc ne s’en cachent pas, elles aimeraient que le programme Curling 101 entre femmes permette la création d’une ligue féminine à Rouyn-Noranda dans un futur rapproché.

Pour elles, le fait de commencer la pratique du sport entre femmes permet à toutes d’être plus à l’aise, et ce, peu importe leur niveau de jeu.

Un peu comme au golf, ça peut être intimidant au départ comme sport quand on ne le connaît pas. Le fait de se retrouver entre femmes amène une certaine sécurité, d’être plus à l’aise. La façon que je l’ai amené sur les réseaux sociaux, c’est une belle formation, sans pression, entre amies. C’est une activité qui est sociale, les lundis soirs, pendant l’hiver, donc on considérait que c’était facile à vendre de cette façon-là , fait observer Valérie Morin.

Une participante s'élance lors d'une séance du programme Curling 101 entre femmes.

Déjà, la coordonnatrice du programme ne ferme pas la porte à une deuxième cohorte. Les principaux prérequis : avoir envie de bouger et être disposée à apprendre.