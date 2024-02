Quiconque a déjà pris des vacances à Ogunquit serait surpris en y allant ces jours-ci. Le sable fin a disparu de sa longue plage, les dunes sont à demi arrachées, les passerelles brisées… Le résultat de deux tempêtes consécutives qui ont frappé le Maine en janvier.

De Bar Harbor au nord à Kittery au sud, la côte a beaucoup souffert. L’État américain craint que ce ne soit un avant-goût des prochaines décennies avec la montée du niveau de la mer et son réchauffement, trois fois plus rapide dans le golfe du Maine que dans les océans. La côte du Maine telle qu’on la connaît est appelée à changer.

Cathy Stackpole le sait très bien. Elle a encore en tête la marée haute de ce 13 janvier. Je ne pouvais pas croire à quel point l’océan… rugissait! , raconte-t-elle. Ce midi-là, la mer a inondé une partie de son centre de vacances et de ressourcement situé à Saco, au sud d’Old Orchard Beach.

Cathy Stackpole est directrice du Ferry Beach Retreat and Conference Center. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

Notre promenade a été endommagée et nous avons perdu toutes nos dunes. Nous devons les réparer. Un de nos édifices a été inondé et il doit-être rénové.

Son centre fait partie des quelque 500 entreprises à avoir demandé l’aide de l’État pour réparer des dommages, sans compter les milliers de sinistrés comme ceux de Wells dont la maison a été inondée.

Un tronçon de la route qui longe la mer est fermé pour réparations à Wells, dans le Maine. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

En bord de mer, très peu de résidents sont assurés contre les inondations. Les travaux risquent d’être longs et coûteux pour eux et ils sont susceptibles de vivre d’autres inondations.

Depuis 1910, le niveau de la mer à Portland a augmenté d'environ 18 centimètres , dit Hannah Baranes, qui étudie l’impact des changements climatiques dans le golfe du Maine.

Deux tempêtes nous ont frappés coup sur coup, accompagnées de vents forts du sud-ouest. Sans la montée du niveau de la mer, ces événements météorologiques auraient simplement été un peu plus sévères que la normale , explique Hannah Baranes, chercheuse à l’Institut de recherche sur le golfe du Maine.

Hannah Baranes est chercheuse à l'Institut de recherche sur le golfe du Maine. Photo : Radio-Canada

Le golfe du Maine, qui s’étend du sud de la Nouvelle-Écosse à la péninsule de Cape Cod au Massachusetts, se réchauffe trois fois plus vite que les océans du globe depuis une quarantaine d’années.

Une des explications avancées par les scientifiques concerne le chaud courant marin du Gulf Stream au large. On a observé un élargissement du Gulf Stream, ce qui provoque une fuite d'eau chaude en dehors du courant principal vers le golfe du Maine , précise l’experte.

Le dilemme de la reconstruction

Cathy, comme plusieurs résidents qui habitent près de la mer, constate que le temps est peut-être venu de déplacer certains de ses bâtiments comme celui, immense, où se trouvent les dortoirs du centre.

Elle se questionne : Il va falloir déplacer cet immeuble, il est trop près de l’océan, mais dans 20 ans, cela ne sera peut-être pas suffisant. Et après, va-t-on devoir le déménager à nouveau?

Le centre de vacances et de ressourcement que gère Cathy Stackpole est situé à quelques mètres seulement de la plage. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

Selon de récentes études, le niveau de la mer sur la côte du Maine risque d’être 45 cm plus élevé en 2050 et 1,2 mètre plus élevé en 2100. Une partie des plages de l’État est d’ailleurs appelée à disparaître. Et ce scénario est optimiste parce que le plus pessimiste prévoit une montée des eaux de 2,4 mètres dans 75 ans.

C'est un moment crucial pour réfléchir à ces chiffres et à leur signification. Comment reconstruire, où reconstruire et doit-on reconstruire? , se demande Hannah Baranes.

Cathy n’ose pas imaginer combien pourrait coûter le déplacement ou la mise sur pilotis de plusieurs structures. Vous essayez de créer un lieu de rencontre, d'en faire un endroit où les gens s'amusent. Et là, voir tout ce qui se passe, c'est inquiétant pour l'avenir… , dit-elle.

Le quai d'Old Orchard Beach a été endommagé par la tempête du 13 janvier. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

Une côte appelée à changer

En 2019, 2,3 millions de Canadiens ont visité le Maine, selon l’Office du tourisme de l’État. Old Orchard Beach est une des destinations les plus populaires. Vous savez, de 30 % à 40 % de notre business est canadien! , lance la directrice de la chambre de commerce locale.

Bien que relativement épargnée, sa ville a aussi goûté à la dernière tempête. Rien n’y paraîtra lors de la saison touristique, assure Kim Howard, mais là aussi, il faudra s’adapter.

Évidemment, ce type d'événement va se produire de plus en plus. Donc, la communauté des affaires et la population le long de la côte doivent se préparer , lance-t-elle.

Kim Howard est directrice de la Chambre de commerce d'Old Orchard Beach. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche chez les décideurs dans la capitale, Augusta. Old Orchard Beach, Kennebunk Port… Dans l’avenir, ces villes resteront sans doute prospères, mais les choses seront différentes. Notre État envisage des investissements pour protéger leurs infrastructures et soutenir les entreprises , déclare Hannah Pingree, coprésidente du Maine Climate Council.

Le gouvernement du Maine vient d’ailleurs d’annoncer la création d’un fonds de 50 millions de dollars pour aider municipalités et gens d’affaires à s’adapter aux changements climatiques.

Notre département de protection en environnement se concentre activement sur la manière de protéger les dunes de sable, de surélever les quais et d'aider notre industrie de la pêche.

Hannah Pingree est coprésidente du Maine Climate Council. Photo : Radio-Canada

Si nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre et que le niveau de l’océan monte, mais de façon lente et constante, cela nous laissera du temps pour modifier les règlements de construction et les plans d'urbanisme afin de nous adapter , conclut de son côté Hannah Baranes.

Cathy Stackpole, quant à elle, souhaite regrouper des gens d’affaires de la côte pour faire bouger les choses. J’ai l’impression que personne ne comprend l'ampleur de la situation, même s’il est déjà tard pour agir , estime-t-elle.

Elle doit commander des tonnes de sable pour refaire sa dune tout en se demandant s’il lui restera une plage à marée haute dans les prochaines années.