La ministre des Pêches propose de complètement fermer la pêche à la civelle en 2024

Le gouvernement fédéral propose mardi de fermer complètement la pêche à la civelle en 2024. Cette annonce survient six semaines avant le début de la saison dans les Maritimes.

La ministre des Pêches et des Océans Diane Lebouthillier a informé les pêcheurs mardi et leur a donné dix jours pour répondre, s’ils le souhaitent.

Les minuscules anguilles translucides sont piégées au printemps dans les rivières des Maritimes et expédiées vivantes vers l'Asie où elles terminent leur croissance et servent de nourriture. Il s’agit d’une prise lucrative qui peut se vendre jusqu’à 5000 dollars le kilogramme.

Des civelles sont présentées par un acheteur aux États-Unis. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Dans une lettre le 13 février, Diane Lebouthillier fait référence à la pêche non autorisée et généralisée, à la violence et aux menaces observées ces dernières années dans cette industrie.

La ministre a déclaré que le fédéral manquait de temps pour mettre en œuvre un cadre réglementaire pour encadrer la possession et l’exportation de civelles, ainsi que pour améliorer l’accès aux communautés autochtones.

Diane Lebouthillier estime donc qu’il n’est pas possible d’avoir une pêche à la civelle sûre et durable en 2024 et par conséquent elle croit que cette pêche ne devrait pas être ouverte cette année.

Une proposition qui passe mal

Le Comité canadien pour une pêche durable à l'anguille (CCSEF) a répondu au nom de huit détenteurs de permis commerciaux.

La présidente Genna Carey déclare qu’empêcher les pêcheurs légaux de faire leur travail n'aura pratiquement aucun effet sur les braconniers ou les acheteurs chinois. Ils seront toujours là pour récolter illégalement des civelles .

Elle dénonce l’inaction du fédéral dans ce dossier au cours des dernières années.

Une pêche controversée

L'année dernière, des centaines de pêcheurs non autorisés ont envahi les rivières de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, afin de tirer profit de cette précieuse ressource.

Certains de ces pêcheurs étaient des pêcheurs autochtones qui affirmaient qu'ils exerçaient leurs droits de pêche issus de traités et n'avaient pas besoin de l'approbation du gouvernement.

En 2023, le braconnage était toujours répandu malgré la fermeture de la pêche à la civelle des Maritimes. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Atlantic Elver Fishery

La ministre des Pêches de l’époque, Joyce Murray, avait alors fermé la pêche commerciale – ce qui a aussi eu un impact sur des pêcheurs autochtones autorisés – deux semaines après le début de la saison.

Toutefois, le braconnage s'est poursuivi, provoquant la colère des titulaires de permis commerciaux qui ne pouvaient plus pêcher.

Après la fermeture en 2023, le ministère a entrepris un examen de la pêche commerciale à la civelle.

Il avait annoncé qu'il mettrait en œuvre un nouveau système de permis pour la saison 2024. Ce système devait compter des permis d'exportation et de possession afin d'améliorer la traçabilité.

Malgré tous les efforts du ministère, ces changements ne seront pas mis en place pour soutenir une pêche en 2024 , a écrit Diane Lebouthillier dans sa lettre.

Avec des informations de Paul Withers de CBC