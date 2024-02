Ingérence étrangère : un policier fédéral en Alberta fait face à trois accusations

Un agent de première ligne de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Alberta fait l’objet de trois chefs d’accusation criminelle, dont celui d’avoir communiqué secrètement des données à une entité étrangère. Sa première comparution est prévue à la cour provinciale de Calgary le 11 mars 2024.

Les deux autres accusations ont trait à l’abus de confiance et à l'utilisation non autorisée d’un ordinateur.

Le gendarme Eli Ndatuje a été arrêté par l’Équipe intégrée de la sécurité nationale de la police fédérale.

Dans un communiqué de presse, la GRC indique qu'elle a pris des mesures « pour surveiller, limiter et gérer toute autre divulgation [de renseignements] non autorisée », afin d’ assurer le maintien de la sécurité publique pendant que l’enquête suit son cours.

« La GRC prend très au sérieux les menaces à la sécurité des Canadiens et Canadiennes et tient à rassurer que sa plus grande priorité est de maintenir la sécurité du public en tout temps », souligne le communiqué.

La police fédérale précise que les dossiers ayant fait l’objet d’un bris de sécurité n'étaient pas classés top secret . Elle ne donne cependant pas le nom de l’acteur étranger auquel l'accusé aurait destiné les informations.

La GRC est engagée dans la lutte contre l’ingérence étrangère à tous les niveaux et utilise activement tous les outils à sa disposition.

Tout en notant que l’ ingérence étrangère peut prendre des formes diverses , la police fédérale assure qu’elle continuera à la combattre, qu’elle soit interne ou externe .

La police fédérale invite par ailleurs à la contacter lorsqu’on soupçonne qu’une personne se livre à des activités d’ingérence étrangère, en composant le numéro 1 (800) 420-5805, ou en lui adressant un courriel à l’adresse RCMP.NSIN-RISN.GRC@rcmp-grc.gc.ca.