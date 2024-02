La police arrête un braqueur qui cachait son butin dans le sac à dos de son fils

Le Service de police de Winnipeg a arrêté un homme qui a commis un braquage en présence de son fils, âgé de moins de 12 ans. Le voleur aurait placé les produits volés dans le sac à dos de son enfant.

La police indique qu’elle s’est rendue dans un commerce situé près de l’intersection de la rue Main et de l’avenue Redwood lundi soir vers 20 h 15, en réponse à un appel concernant un vol commis par un homme muni d’une arme à feu.

Des agents ont appris que l’homme avait volé des produits dans le commerce au détail alors qu’il était accompagné d’un enfant. Il a aussi menacé un agent de sécurité qui a tenté d’intervenir et lui a indiqué qu’il possédait une arme à feu, selon un communiqué de la police.

Le suspect s’est enfui en compagnie de l’enfant après avoir placé la propriété volée dans le sac à dos de l’enfant , affirme la police.

Publicité

Les policiers ont retrouvé le suspect et l’enfant dans une ruelle de l’avenue Boyd vers 9 h 35.

Le suspect était immédiatement non coopératif et les agents ont déployé une arme à impulsions (Taser) pour le contrôler après une brève poursuite à pied , selon le communiqué. L’homme de 31 ans possédait une machette et un pistolet à air comprimé.

Il a été accusé de 14 chefs d’accusation, dont l’omission de fournir les choses nécessaires à l'existence d'un enfant.