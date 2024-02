Des tulipes produites à Grand-Métis, même en hiver

Alors que l'heure est aux festivités entourant la Saint-Valentin, une ferme florale de la Mitis s'est préparée en grand. La ferme Pastel propose, pour une première année, des tulipes qui ont poussé sous le soleil de l'hiver québécois.

Au total, environ 7000 tulipes de sept variétés seront produites cet hiver. La ferme florale, qui approvisionne les fleuristes de la région, en distribuera une bonne partie mercredi à l'occasion de la Saint-Valentin.

L'extension de saison, c'est quelque chose qui était important pour nous. À la ferme, on faisait déjà, sans chauffage, d'avril à octobre. […] Pour la Saint-Valentin, les fleuristes ont besoin de fleurs. L'hiver est long comme ça n'a pas d'allure au Québec, surtout dans le Bas-Saint-Laurent. On avait déjà les serres, les infrastructures, on avait les connaissances , explique Maggie Beaulieu-Pelletier, copropriétaire de la Ferme Pastel.

[Recevoir un bouquet], c'est un effet wow, un effet de joie, un effet de bonheur automatique.

Maggie Beaulieu-Pelletier est la copropriétaire de la ferme Pastel, située à Grand-Métis. Photo : Radio-Canada / Guillaume Chevrette

Ce qui est plus commun [au Québec], c'est le forçage des bulbes. Nous, ce qu'on a décidé de forcer, cette année, ce sont des tulipes. […] C'est ce qu'on connaissait, c'est ce que les gens adorent , dit-elle.

Le processus de floraison prend plusieurs mois. Après avoir été arrosées, une fois qu'elles sont bien humides, les tulipes doivent passer 16 semaines à la noirceur dans une chambre froide. C'est comme leur grotte, comme un ours. On les met à la noirceur, à cinq degrés, constamment , précise Maggie Beaulieu-Pelletier.

Quand elles commencent à germer, elles sont déplacées dans un géonef, communément appelé earthship, où elles reposent à la lumière pendant un mois.

Après 16 semaines à la noirceur, les tulipes sont déplacées dans une serre solaire. Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

La production de tulipes hivernales au Bas-Saint-Laurent permet aussi de minimiser les impacts sur l'environnement, rappelle la floricultrice. Généralement, les fleurs parcourent des distances astronomiques à bord d'un avion.

Les fleurs voyagent 6000 kilomètres en moyenne. Elles vont provenir du Kenya, de l'Équateur, de l'Afrique du Sud, des [Pays-Bas].

Pour qu'elles puissent être quelques jours sans eau, il faut qu'elles aient eu beaucoup de produits chimiques pour être belles quand elles arrivent.

Chaque tige reçoit 17 produits chimiques avant d'arriver au Canada, selon Maggie Beaulieu-Pelletier.

Maggie Beaulieu-Pelletier et son conjoint, Scott Morgan, sont propriétaires de la Ferme Pastel. Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Malgré certaines croyances, les fleurs sans pesticides ne fanent pas plus rapidement, ajoute-t-elle.

Suffit de couper les tiges tous les jours, changer l'eau tous les jours. Et là, la durée de vie va être similaire.

Avec la collaboration de Guillaume Chevrette