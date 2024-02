Carleton-sur-Mer a adopté, lundi soir, un plan visant à diminuer de 60 %, d’ici 2030, ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le plan d’action se base sur des données récoltées en 2019. Selon le calcul qui a été fait, près de 427 tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone ont été émises par les infrastructures et véhicules appartenant à la Ville.

La démarche a été effectuée de concert avec le Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie.

Ça fait plusieurs mois qu’on y travaille. C’est une démarche qui est sérieuse, qui est très ambitieuse, mais on est heureux, finalement, […] d’officialiser ce plan de réduction des GES.

Si des mesures de compensation des GES seront aussi mises de l’avant, le but est d’abord et avant tout de les réduire. Si jamais on a des [difficultés] à répondre à nos objectifs, on pourra compenser, mais ce n’est pas notre choix numéro un , précise le maire, Mathieu Lapointe.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, est également préfet de la MRC Avignon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

M. Lapointe explique que le plan sera utilisé pour orienter les prochaines décisions du conseil municipal. Aucun budget formel n’y est associé, mais des mesures seront prises dans les différents projets dans les cartons afin d’atteindre les cibles visées.

Publicité

La principale source de ces émissions de GES est, dans une proportion de 42 %, le propane.

Les matières résiduelles en cause

La majorité des émissions comptabilisées, soit 63 %, proviennent de la gestion des matières résiduelles, un dossier qui n’est pas directement de la juridiction de la Ville. M. Lapointe estime que l’administration municipale peut quand même jouer un rôle dans une éventuelle diminution des GES .

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement Legault souhaite que la collecte des matières organiques soit offerte dans toutes les municipalités et villes québécoises d’ici 2025. Photo : Getty Images / svetikd

C'est la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure est désormais propriétaire du lieu d’enfouissement technique (LET) de Saint-Alphonse. Ce qu’on souhaite, c’est d’influencer la Régie pour qu’elle mette en place des solutions pour réduire les gaz à effet de serre qui sont émis par le LET et aussi pour mettre en place des solutions de compostage , explique le maire Lapointe.

À l’exception des matières recyclables, toutes les autres matières résiduelles produites à Carleton-sur-Mer et dans les municipalités environnantes prennent présentement le chemin de ce LET .

Des bâtiments municipaux à améliorer

Selon l'analyse qui a été effectuée, les bâtiments de la Ville représentent la deuxième source la plus importante d'émissions de GES , avec une part de 20 %.

Plusieurs projets sont d'ailleurs prévus pour améliorer la performance environnementale des bâtiments municipaux. Ce sera notamment le cas de la caserne de pompiers et des deux garages municipaux de Carleton-sur-Mer. Un projet qui pourrait culminer par leur reconstruction sera accéléré, confirme le maire Lapointe.

Selon lui, les bâtiments sont trop désuets pour espérer améliorer leur performance environnementale.

Ouvrir en mode plein écran La caserne du service incendie de Carleton-sur-Mer, située sur la rue Comeau Photo : Radio-Canada / Roxanne

La Ville compte d’ailleurs dresser un bilan de l’étanchéité de ses bâtiments et convertir les différents systèmes de chauffage au propane ou au mazout afin qu’ils fonctionnent à l’électricité.

Carleton-sur-Mer fait d’ailleurs partie des administrations municipales participant au Parcours de décarbonation municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et reçoit ainsi de l’accompagnement de la part du regroupement municipal. De la mise en commun d’achats ou d’expertise sera notamment possible.

Ouvrir en mode plein écran La Ville poursuivra également ses démarches d’électrification de sa flotte de véhicules. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois