Des Lorettains surfacturés pour les services d’agglomération font appel

Déboutés en Cour supérieure, deux résidents de L’Ancienne-Lorette se tournent maintenant vers la Cour d’appel dans l’espoir d’obtenir un remboursement pour les services d’agglomération qui leur ont été surfacturés.

Alain Fortin et Vincent Hamel estiment que leur Municipalité a l'obligation de redistribuer à ses citoyens actuels et passés les millions de dollars que la Ville de Québec lui a remboursés pour les quotes-parts payées en trop depuis 2008.

Les quotes-parts correspondent aux montants que la Ville de Québec facture chaque année aux municipalités défusionnées de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures pour certains services et équipements partagés. Ces sommes servent notamment à financer les services de police et d'incendie.

37,8 M$ à rembourser

En septembre 2021, la Cour d’appel a ordonné à la Ville de Québec de rembourser à ses deux voisines les quotes-parts qu’elles ont payées en trop entre 2008 et 2015. Le 14 octobre 2021, un mois après le jugement, la Ville de Québec a fait un premier paiement de 21,07 M$ à L’Ancienne-Lorette.

La Ville de L'Ancienne-Lorette n'aura pas à rembourser à ses citoyens les sommes qui ont été perçues en trop pour le financement des services d'agglomération. (Photo d'archives)

Québec devra également rembourser les sommes perçues en trop entre 2016 et 2021. Au final, il est estimé que L’Ancienne-Lorette aura reçu des remboursements répartis en six paiements totalisant 37,8 M$ en capital et intérêt, en plus des frais d’expertise et de justice qu’elle a engagés.

MM. Fortin et Hamel allèguent que cet argent appartient aux contribuables de L’Ancienne-Lorette. Le 18 juillet 2023, ils ont saisi la Cour supérieure d'un pourvoi en contrôle judiciaire dans le but d’obliger leur Municipalité à rembourser l’ensemble des citoyens ayant payé des taxes en trop.

Dans un jugement rendu le 22 janvier, la Cour supérieure a statué que la Ville de L’Ancienne-Lorette n’avait pas l’obligation ni même le pouvoir de rembourser ses citoyens.

Le tribunal a rappelé que les municipalités ne peuvent utiliser des fonds publics qu’à des fins prévues par la loi et que tout autre usage constitue un excès de juridiction susceptible de causer une injustice grave aux contribuables .

Les quote-parts servent notamment à financer les services de police et d'incendie offerts par Québec aux villes défusionnées. (Photo d'archives)

Alain Fortin et Vincent Hamel ne partagent pas cet avis, tout comme les autres membres du Comité des payeurs de taxes de L’Ancienne-Lorette (CPTAL). Pour eux, refuser de réclamer un remboursement revient à accepter de subir l’injustice dont ils disent avoir été victimes.

Pas un surplus de taxes

Ils soutiennent que l’interdiction faite aux élus municipaux de rembourser à leurs citoyens des surplus de taxes ne s’applique pas dans leur cas.

La surfacturation n’est pas un surplus de taxes. C’est un acte qui n’est pas permis par les lois municipales. La Ville ainsi que le jugement font référence aux biens de la Ville. Les taxes ne sont pas des biens de la Ville. Ce sont des "DENIERS". Lorsque nous payons notre épicerie, nous utilisons notre compte bancaire, nous ne payons pas avec une partie de la maison! , affirme le CPTAL dans un message communiqué aux médias, mardi.

Ses membres précisent que leur seule motivation pour la suite est d’obtenir justice et équité . Ils plaident que l’utilisation des sommes perçues auprès des citoyens doit se faire avec leur accord.

Avec la collaboration de Magalie Masson