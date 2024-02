Le télétravail aurait réduit la circulation sur les ponts, mais pas ailleurs

La circulation sur le pont Pierre-Laporte se maintient sous les volumes de 2019, alors que les débits de voitures sur les autoroutes 40 et 73 sont de retour à ce qu’ils étaient avant la pandémie. Le professeur en développement régional, Jean Dubé, y voit l’effet d’une « dimension géographique » du télétravail.

En novembre 2019, 130 000 véhicules circulaient en moyenne chaque jour sur le pont Pierre-Laporte. Quatre ans plus tard, en novembre 2024, on n’en comptait plus que 122 000, en baisse de 6 %.

Ce que ça suggère, c'est que ceux qui empruntaient les ponts avant, c'est probablement ceux qui sont les plus susceptibles de pouvoir faire du télétravail, ce qui pourrait expliquer une partie de cette réduction , avance Jean Dubé.

Avec l’arrivée massive et du télétravail, il aurait été raisonnable de s’attendre à une diminution de la circulation sur l’ensemble du réseau, pas seulement sur les ponts. La congestion est toutefois de retour à ce qu’elle était en 2019 sur l’autoroute Félix-Leclerc, à la hauteur de la 1re Avenue, et en légère hausse sur l'autoroute Laurentienne, à la hauteur du boulevard Jean-Talon.

Jean Dubé, professeur titulaire à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval.

De plus en plus, ce dont on se rend compte avec les études qui sortent, c'est que le nombre de kilomètres parcourus pour aller au travail a diminué, mais le nombre de kilomètres parcourus pour faire d'autres activités a augmenté de manière assez considérable.

L'expert en développement régional estime que malgré la diminution des déplacements interrives, il ne faut surtout pas arriver à la conclusion que du transport collectif n’est plus nécessaire .

Selon lui, les politiciens et la population de Québec risquent de s’en mordre les doigts si les projets de transport en commun sont constamment retardés. Quand je regarde aussi des fois les réactions de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, je me pose la question si, à Québec, on n’est pas en train de se dire qu'on veut passer notre tour pour se rendre compte dans une vingtaine d'années qu'on n’a pas pris la bonne décision.

Il faut juste aller de l'avant

À l’hôtel de ville de Québec, le chef de l’opposition n’est pas surpris de revoir les débits de circulation à des niveaux prépandémiques dans les axes est-ouest, sur Félix-Leclerc, et nord-sud, sur Laurentienne.

Claude Villeneuve note que la première mouture du projet de tramway devait se rendre à Charlesbourg, ce qui aurait allégé la congestion dans ces secteurs, mais le gouvernement Legault a insisté pour un trajet vers D’Estimauville, avant de mettre le projet sur la glace.

Ce n’est pas pour rien que les choses avaient été pensées comme ça du côté de la Ville. C'est là qu'on voyait qu'il y avait des besoins en fluidité, en mobilité , indique-t-il. Il rappelle aussi que le gouvernement Legault avait présenté un plan de 844 millions de dollars pour plus de 100 km de voies réservées sur les artères stratégiques sans jamais y donner suite.

Claude Villeneuve, chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec

Les points chauds, il faut intervenir, et là, ça fait six ans que le gouvernement de la CAQ est en place. Il faut que ça avance. […] On le sait ce que ça prend, il faut juste aller de l'avant.

Attention aux données à court terme

Le chef du Parti conservateur du Québec mise toujours, de son côté, sur un nouveau pont entre Québec et Lévis. Selon Éric Duhaime, la baisse des déplacements interrives n’est pas une raison de retarder le projet promis par la CAQ à l’occasion de deux campagnes électorales.

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

On ne construit pas un pont pour les trois prochaines années, on construit un pont pour les cinq prochaines décennies. Donc, il faut faire attention quand on regarde les chiffres sur de très courtes périodes.

Éric Duhaime souligne que même si la CDPQ Infra a obtenu le mandat d’étudier la pertinence d’un troisième lien, ce n’est pas la Caisse qui doit prendre la décision, c’est une décision politique.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux