Un programme universitaire utilise la réalité virtuelle pour créer

De nouvelles options de programmes en technologies créatives s'offrent aux étudiants en technologies créatives et en design de l'Université de Regina.

Les étudiants explorent la culture numérique tout en travaillant dans et avec les installations et les médias interactifs , explique la professeure spécialisée en médias et coordinatrice du programme en technologies créatives à l'Université de Regina, Charity Marsh.

Le diplôme en technologies créatives est un programme de deux ans proposé par la faculté des médias, de l'art et de la performance. Les cours offerts peuvent aussi être reconnus dans l'obtention d'un diplôme en technologies créatives et en design, qui est un programme de quatre ans.

Les technologies créatives et la conception sont idéales pour les étudiants qui s'intéressent aux liens entre l'art, la conception, la technologie et la culture , estime Mme Marsh.

Nous adoptons toutes ces nouvelles technologies, et même d'anciennes technologies, et nous les utilisons de façon innovante, curieuse, expérimentale et ludique.

Selon l'Université, à travers ce programme interdisciplinaire, les étudiants apprendront à utiliser différentes plateformes, notamment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'animation 3D, la robotique, la narration numérique, l'intelligence artificielle et la conception de jeux vidéo.

La réalité virtuelle est certainement liée à l'éducation et à l'apprentissage et nous savons que la réalité virtuelle est utilisée, par exemple, dans les études de médecine et de santé , soutient Mme Marsh.

Le doyen de la faculté des médias de l'art et de la performance, David Dick, estime que l'ajout de ce programme ouvrira de nombreuses portes pour de futures carrières.

Nos étudiants souhaitent sérieusement acquérir des compétences en tant qu'artistes, développeurs, concepteurs, scientifiques, théoriciens, entrepreneurs et chercheurs pratiques , note-t-il dans un communiqué de presse publié vendredi.

David Dick croit que ce programme interdisciplinaire permettra aux étudiants d'appréhender la technologie et les arts sous un nouvel angle et de s'épanouir dans l'exploration de la culture numérique.

Des étudiants de tous les domaines se réunissent et apprennent à se parler d'une discipline à l'autre. Ils apprennent à communiquer, construire et fabriquer ensemble , explique-t-il.

L'Université de Regina indique avoir été la première université au Canada à lancer un programme de technologies créatives et que les nouveaux programmes sont uniques en Saskatchewan ainsi que dans les provinces des Prairies.