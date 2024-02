La Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) estime que la Fonderie Horne a sous-estimé les risques associés aux contaminants ainsi qu’à l’ensevelissement, ce qui a provoqué l'intoxication grave d’un sous-traitant qui travaillait en espace clos. La gestion de l’entrée en espace clos est aussi déficiente selon la CNESST.

Il s’agit des deux conclusions du rapport dévoilé mardi matin en lien avec l’accident de travail survenu le 28 avril 2023 à la Fonderie Horne, propriété de Glencore.

Ouvrir en mode plein écran La Fonderie Horne planche sur les trois projets de modernisation PHÉNIX, ECCO et R3. Photo : Facebook/Fonderie Horne

Lors d’un arrêt général, un employé de l’entreprise S.X.B Environnement est affecté à l'aspiration de poussières dans les trémies. Après avoir terminé son travail dans la trémie 2, il entre dans la trémie 3 où il constate une accumulation de poussières à la hauteur de la porte, qui atteint jusqu’à trois mètres dans la trémie, ce qui n’est pas habituel.

Le travailleur commence à aspirer les poussières, mais un peu avant 2 h du matin, celles-ci s’écoulent de façon importante et il se retrouve enseveli, complètement coincé près de la porte. Il perd son masque de protection sous la force de l’impact. L’observateur de garde situé à l’extérieur demande de l’aide avec sa radio, mais ne reçoit aucune réponse. Aveuglé par la poussière dans ses yeux, ce dernier réussit tout de même à agripper le harnais de son collègue pour le sortir de la trémie.

Plusieurs manquements

Ouvrir en mode plein écran La CNESST publie les conclusions de son enquête sur l’accident ayant causé une intoxication grave à un opérateur de nettoyage industriel, le 28 avril 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La CNESST a constaté plusieurs manquements à la procédure prévue au programme de gestion des espaces clos.

La communication avec le Service de sûreté du donneur d’ouvrage est difficile, car plusieurs intervenants sont sur la fréquence Espace clos. La procédure demande un contact direct, ce qui ne semble pas être le cas dans la présente situation , indique d'abord le rapport.

La problématique d’accumulation de poussières dans la trémie 3 est connue par le personnel de la Fonderie Horne depuis plusieurs mois en raison d’un bris d’équipement.

Le travailleur blessé soutient dans le rapport que ni son employeur ni la Fonderie Horne ne l’ont clairement informé de la toxicité du matériel à l’intérieur de la trémie. Ce dernier n'est également pas informé que les trémies sont supposées être presque vides lors des travaux d’aspiration , ajoute le rapport. La trémie 3 n’est pas identifiée comme étant un danger imminent à la vie et à la santé (DIVS) dans la fiche technique d’accès, mais la présence de contaminants aurait dû changer la donne d'après la CNESST .

La procédure d’entrée en espaces clos ne parle pas du tout de la notion de risque d’ensevelissement et d’intoxication puisqu’ils considèrent que les trémies doivent être vides. Dans le cas présent il restait du matériel dû à un bris mécanique, ce risque vient induit au niveau de la trémie , explique Patrick Bourdages, chef d'équipe à la prévention et à l'inspection, à la CNESST en Abitibi-Témiscamingue.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Bourdages est chef d’équipe à la prévention et à l'inspection à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La CNESST constate qu’aucune équipe de sauvetage n’était présente sur le site alors que le programme de gestion des espaces clos affirme que le Service de sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda est responsable des sauvetages en espaces clos, sauf lors des arrêts généraux. Rappelons que l’accident est survenu lors d’un arrêt général.

La présence d’un contaminant à une concentration inconnue dans un espace clos aurait dû nécessiter la présence d’une équipe de sauvetage prête à intervenir dans les quatre à six minutes , mentionne les conclusions de la CNESST .

Les travailleurs de l’entreprise S.X.B Environnement n’ont pas demandé l’émission d’un permis afin de pouvoir nettoyer la trémie 3 contrairement à ce que stipule la procédure. Nous n’avons aucune démonstration que le travailleur de l’employeur a vérifié les lieux étant donné qu’il n’y a pas eu d’émission de permis , poursuit le rapport. Le document ajoute également qu’un échafaudage cache l’identification des espaces clos, ce qui pourrait expliquer l’absence d’ouverture de permis.

Forte contamination du travailleur

Lors de son arrivée à l’hôpital de Rouyn-Noranda, les tests sanguins du travailleur blessé révèlent un dépassement net des valeurs de référence pour l'arsenic, le plomb, le zinc et le cuivre ainsi qu'un dépassement important du seuil toxique pour l’arsenic.

Ouvrir en mode plein écran La Fonderie Horne poursuit les travaux de modernisation avec les projets PHÉNIX, ECCO et R3. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le lendemain matin, à 9 h, de nouveaux prélèvements sanguins montrent un dépassement important du seuil de toxicité pour l’arsenic et le plomb chez le travailleur. L'augmentation des valeurs pour le plomb sanguin entre le 28 avril et le 29 avril 2023 confirme une absorption du produit accumulé dans les poumons et le système digestif du travailleur durant cette période , complète le rapport.

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations concernant l’état de santé du travailleur blessé lors de l’événement.

Modifications à venir, plaide la Fonderie Horne

La Fonderie Horne a réagi par courriel en mentionnant prendre très au sérieux les résultats du rapport d’enquête qui nous est remis par la CNESST . L'entreprise ajoute que des actions ont été posées depuis l’accident.

La CNESST a notamment spécifié que le nettoyage des trémies s’effectue maintenant à partir du haut pour éviter que des poussières puissent tomber sur un travailleur.