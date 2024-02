Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et le Conseil des arts de Chéticamp annoncent que le nouvel édifice connexe à l’École NDA s’appellera le Canton Culturel.

Le nom, proposé par Stéphanie Craig, se veut un clin d'œil à la culture acadienne de Chéticamp.

Je trouvais que "canton", qui signifie pour nous un coin du village ou un coin d'une communauté, était très approprié pour cet édifice qui va être collé à l'école , dit-elle.

Canton, c'est un peu pour dire qu'il y a beaucoup d'activités finalement qui se passeront dans cet édifice-là.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux pour terminer l'aménagement de l'intérieur du Canton Culturel de Chéticamp vont bon train. Photo : Gracieuseté du Conseil des arts de Chéticamp

C’est vrai qu’avec une salle de conférence, un théâtre multifonctionnel, des espaces de travail, un atelier d'artistes et même une cuisine communautaire, l’endroit promet d’attirer bien des gens pour toutes sortes d’événements.

Même si Stephanie Craig n’habite plus à Chéticamp, elle est originaire de la région et a passé beaucoup de temps sur la scène de la Salle Père-Anselme-Chiasson, l’amphithéâtre qui sera rattaché au Canton Culturel. Elle avait donc envie de participer au concours, et sa proposition a été retenue.

Publicité

J'ai bel et bien vu qu'il y avait des critères de sélection , dit-elle. Puis en les respectant, je voulais soumettre un nom qui serait significatif et le fait qu’il y avait comme une allitération entre "canton" pis "culturel", j'aimais ça aussi.

Si l’édifice vient d’être nommé, le projet d'un quartier culturel est né il y a déjà quelques années.

Ça fait depuis 2012, 2013 qu'on a commencé à planifier le Canton Culturel , admet Cyril Camus, le président du Conseil des arts. On a bâti la coquille dans les années 2015, 2016 et là, après ça, il y a eu un peu un délai parce que la COVID-19 nous a frappés comme tout le monde.

Ouvrir en mode plein écran La construction de l'intérieur de l'édifice du Canton Culturel devrait être terminée pour l'été. Photo : Gracieuseté du Conseil des arts de Chéticamp

Ensuite, il raconte qu’il y a eu beaucoup de défis pour trouver le reste du financement pour aménager l’intérieur de l’édifice. Finalement, la collaboration avec le CSAP a grandement aidé.

Un grand merci au Conseil scolaire acadien provincial de s'être joint avec le Conseil des arts de Chéticamp, car sans eux, on n'aurait pas été en mesure d'aller chercher le financement.

En août 2023, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un financement de 3,5 millions $ pour terminer le projet. Le but est que tout soit terminé avant l'été pour espérer pouvoir ouvrir au public au plus vite, mais il semble qu’il y ait encore certains retards dans la livraison de matériel.

Publicité

On sait qu'avec des projets de cette envergure, il y a toujours des choses qui vont probablement être remises un peu plus tard , reconnaît Cyril Camus. Idéalement, on souhaiterait que tout soit prêt pour le 1er juin, mais on sait déjà que ça ne va pas se faire parce qu'il y a une partie des grandes salles en haut, soit les murs amovibles, qui vont seulement être installés plus tard dans l'année.

Malgré tout, le Canton Culturel de Chéticamp devrait pouvoir accueillir des conférences, et de grandes rencontres dès cet été.

On a très très hâte , confie le président du Conseil des arts. On a beaucoup de personnes de la communauté qui nous ont approchés pour la location de bureaux. [...] Il commence à avoir de l'intérêt de la communauté!

D'après une entrevue de Caroline Lévesque à l'émission La Mouvée