C’est peu dire que l’alliance entre le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti libéral du Canada (PLC) n’a jamais été aussi fragile.

Mardi, le chef du NPD , Jagmeet Singh, a lancé un ultimatum on ne peut plus clair au gouvernement libéral de Justin Trudeau : celui-ci a jusqu’au 1er mars prochain pour déposer un projet de loi sur l’assurance médicaments, sinon il va y avoir des conséquences .

En mars 2022, libéraux et néo-démocrates ont conclu une entente visant à assurer la stabilité du gouvernement jusqu'en 2025 dans le contexte d’un Parlement minoritaire. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement s’est engagé à adopter une loi sur l'assurance médicaments du Canada d'ici la fin de 2023 . Cette échéance a finalement été repoussée au 1er mars 2024.

Les négociations se poursuivent, mais elles se complexifient. Les néo-démocrates insistent pour que le régime d’assurance médicaments soit entièrement public et universel, au lieu d'une panoplie de couvertures d’assurance publique et privée différentes.

Le NPD souhaite obtenir une couverture universelle et publique de certains médicaments avant la mise en œuvre finale du système, qui pourrait prendre encore quelques années.

Radio-Canada avait déjà rapporté que le chef du NPD commençait à perdre patience face aux négociations qui semblent compliquées avec les libéraux, mais mardi, M. Singh en a ajouté une couche en les mettant au défi.

Si les libéraux brisent l’entente [...] n’y aura plus aucune garantie qu’on va appuyer les projets de loi présentés par le gouvernement, a dit M. Singh lors d’une conférence de presse à Ottawa.

M. Singh a toutefois affirmé que la fin de l’entente avec les libéraux ne signifiait pas nécessairement le déclenchement d’élections anticipées avant 2025.

Il y a plusieurs options possibles, a-t-il dit. Je n’entrerai pas dans les détails, mais je peux vous dire qu’il y a beaucoup de choses [que les libéraux avaient négocié avec nous] qui ne seront plus sur la table.

Il concède que, sans entente entre son parti et les libéraux, il n’y aura pas la même stabilité et c’est pour ça qu’on doit être prêts en cas de déclenchement d’élections anticipées.

Si les libéraux brisent les promesses, c’est parce qu’ils veulent des élections [anticipées]. [...] C’est devenu clair que les libéraux ne sont pas assez sérieux; on doit être vigilants et préparés, car on ne sait pas ce qui va se passer le 1er mars.