D'abord annoncée en mai 2023 par le Conseil des écoles fransaskoises (CEF), la venue d'une soixantaine de jeunes du Niger à Regina et à Gravelbourg pour participer à un programme sport-études de soccer devait se faire en janvier 2024. Or, près de neuf mois après l'annonce initiale, la date d'arrivée de ces élèves internationaux demeure toujours incertaine.

Dans un courriel envoyé le 23 janvier dernier et adressé à Radio-Canada, le Conseil des écoles fransaskoises expliquait [ne pas avoir] de nouvelle information à ajouter concernant le projet avec le Niger .

Contacté à nouveau à ce sujet par Radio-Canada le 13 février, le CEF a préféré ne pas répondre.

Le service des communications de la division scolaire n’a ainsi pas répondu aux questions portant sur les coûts du programme ni sur les détails d’immigration des jeunes. Le CEF n'a pas non plus précisé si le programme était reporté.

En 2023, le Conseil des écoles fransaskoises expliquait que le programme de sport-études de soccer devait permettre le recrutement de deux enseignants et d’un entraîneur, mais aussi offrir aux groupes d’élèves des services de nutrition, de physiothérapie et de psychologie sportive.

Le CEF espérait que ce programme crée un partenariat entre les Niger et le Canada et qu'il permette de faire venir des jeunes pour dynamiser les écoles de Regina et Gravelbourg.

Ce programme vise à accueillir 60 jeunes du Niger qui viendront étudier ici à compter de janvier 2024 dans le but de développer le volet sport-étude , expliquait en mai dernier le directeur général du CEF , Ronald Ajavon. On a un volet sport-étude local, ici à Regina, mais ce volet-là c’est vraiment le programme Jeunes Talents qui est dénommé et qui permettra justement de développer ce volet international du CEF .

Un projet qui remonte à 2023

Au printemps 2023, une délégation du Conseil des écoles fransaskoises s'était rendue au Niger, notamment pour finaliser l'entente censée permettre l'accueil d'une soixantaine d'élèves cet hiver.

Sur place, Ronald Ajavon et Ousmane Ilbo Mahamane, le responsable de la radio du CEF et agent des partenariats, avaient rencontré le premier ministre du pays de l'époque.

Ronald Ajavon et Ousmane Ilbo Mahamane ont rencontré le premier ministre du Niger de l'époque, Ouhoumoudou Mahamadou, à Niamey le 28 avril 2023. (Photo d'archives) Photo : Office National d'Édition et de Presse

Le directeur général du CEF arrivait alors directement d'un voyage de plusieurs jours au Burundi pour signer des ententes visant à faire venir d'autres élèves.